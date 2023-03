BPUB comienza pronto con interrupciones de servicio a quien no pague las facturas

Clientes de la compañía de Servicios Públicos de Brownsville (BPUB, por sus siglas en inglés) están preocupados y razón para ello tienen. Dentro de muy poco tiempo la empresa comenzará a interrumpir los servicios de agua y luz de las personas que tengan deudas y no hayan obtenido un nuevo acuerdo de pago.

Desde el pasado mes de diciembre BPUB anunció que le daba la opción a los consumidores de no pagar inmediatamente los servicios. Esto como beneficio debido a la pandemia.

"Dos o tres meses que dejaron que no pagaras no significaba que no ibas a pagarlos después. Quizás a la mejor se los van a cobrar con cargos e intereses por esos meses que no pagó la persona la electricidad", opina Dina Núñez, residente de Brownsville.

De forma parecida piensa Oscar Salazar, también residente de Brownsville. "Pero de repente ahora viene el cobro, pero de repente nos van a cobrar con intereses, con multas, no sé. Acá los biles son carísimos, que ha veces no sabemos y vienen (y te dicen) que te van a cortar la luz. Que mañana te cortamos la luz y así estamos", dice.

Mientras tanto, el temor de los clientes BPUB de quedarse sin servicio es real. Por su parte, la compañía de luz está brindando soluciones para no afectar a sus consumidores. Precisamente Cleiri Quezada, portavoz de BPUB, exhortó a los clientes a que se comuniquen con la compañía para hacer algún tipo de arreglo, aunque sí le van a pedir algún tipo de pago.

Según la portavoz del BPUB, existen siete programas de asistencia que se encuentran en la página web de la compañía. La información está tanto en inglés como en español. Es muy importante que los consumidores evalúen las opciones disponibles porque las desconexiones están a la vuelta de la esquina. "A partir del 8 de marzo comenzamos con las desconexiones", afirmó Cleiri.

La portavoz asegura que el arreglo de pago evitará la desconexión pero si rompen el arreglo la desconexión se apagará al día siguiente.