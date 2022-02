Arrestan a 27 migrantes tras persecuciones de la Patrulla Fronteriza

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV, por sus siglas en inglés) arrestaron a 27 inmigrantes indocumentados tras varias persecuciones y al intervenir en una casa donde se encontraban.

El primer incidente ocurrió el 2 de febrero cuando agentes del RGV que trabajaban cerca de Linn, Texas, intentaron iniciar una inspección de inmigración en una camioneta Dodge Ram. El conductor no cedió el paso y llevó a los agentes a una persecución vehicular. La camioneta atravesó la cerca de un rancho antes de que los ocupantes salieran del vehículo. Los agentes registraron los alrededores y encontraron a un niño migrante no acompañado de Guatemala. El pequeño fue transportado a la estación para ser procesado. Sin embargo, el conductor no fue localizado.

Aproximadamente una hora después los agentes de RGV detuvieron una camioneta Ford F-150 cerca de La Gloria, Texas. Cuando los agentes se acercaron al auto, el conductor atravesó una cerca y se vio a varios sujetos que huían del vehículo. Una búsqueda en el área resultó en la detención de 11 migrantes. El conductor no fue localizado.

Más tarde ese día, los agentes de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen asignados a las cámaras de los monitores de vigilancia, observaron que una GMC Sierra recogía a varios sujetos en una conocida zona de contrabando en Hidalgo, Texas. Cuando agentes intentaron interceptarlos, se produjo una persecución. Un helicóptero de operaciones aéreas y marinas del CBP respondió para ayudar. El conductor finalmente se detuvo, donde se observó que varias personas huían. Una búsqueda en el área inmediata resultó en la detención de cinco migrantes. El conductor no fue localizado.

Además, agentes de RGV recibieron información de un presunto escondite en Roma, Texas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza junto con los del Departamento de Seguridad Pública de Texas acudieron al lugar y encontraron a 10 personas indocumentadas. Las personas provenían de República Dominicana, Honduras y México.