Alejandro Sanz ofrecerá concierto en el Bert Ogden Arena

El cantante español Alejandro Sanz se presenta en concierto este próximo 5 de octubre en el Bert Ogden Arena, en Edinburg y la venta de boletos para este espectáculo, que forma parte de la gira "Sanz en vivo," comenzará el 17 de marzo a las 10:00 am.

Esta presentación forma parte de su gira por Estados Unidos en la que también visitará Puerto Rico. Las fechas de los nuevos espectáculos recién fueron anunciadas, justo después de finalizar el pasado viernes un exitoso paso por México, donde ofreció 15 conciertos.

Además de Edinburg, en Estados Unidos Alejandro Sanz visitará 12 ciudades, incluidas Dallas, Houston y El Paso, en Texas. El comienzo de estos espectáculos será el 16 de septiembre en San Juan, PR para luego culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California.

“SANZ EN VIVO” es un nuevo show que cuenta con un espectacular montaje audiovisual, donde Alejandro Sanz enamora y complace a su público con un extenso repertorio que incluye algunos de sus éxitos más emblemáticos, como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”,¨se informó en un comunicado de prensa.

Sanz en Vivo USA Tour

9/16 – San Juan, PR– Coliseo de Puerto Rico*

9/21 – Orlando, FL– Amway Center

9/23 – Miami, FL – Miami-Dade Arena

9/27 – Chicago, IL – Rosemont Theater

9/29 – Washington, DC – EagleBank Arena

9/30 – New York, NY- The Theater @ MSG

10/05 – McAllen, TX – Bert Ogden Arena

10/07 – Dallas, TX – Texas Trust CU Theater

10/08 – Houston, TX – Smart Financial Centre

10/12 –El Paso, TX – El Paso County Coliseum

10/14 – Los Angeles, CA –Microsoft Theater

10/20 – Tijuana, MEX – Estadio Chevron