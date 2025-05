Taxistas de Hidalgo reclaman acciones contra el transporte pirata

Un grupo de taxistas locales ha alzado la voz ante lo que califican como una creciente riesgo para su sustento: vehículos particulares que ofrecen servicio de transporte de manera irregular, sin permisos ni regulación alguna.

El colectivo de trabajadores asegura que esta competencia desleal ha afectado gravemente sus ingresos y, en algunos casos, ha llegado incluso a situaciones de intimidación y amenazas.

“Nos topamos con la evidencia de que pues nos corren, nos amenazan, son muchos”, denunció Jorge Moncada, taxista con años de experiencia en la ciudad, quien relató que el problema se ha intensificado en los últimos meses.

Según Moncada, estos conductores no están afiliados a ninguna plataforma de transporte reconocida ni cuentan con los permisos requeridos por la ciudad para operar “no, pues ellos nada más llegan y se estacionan ahí, se paran y ya empiezan a ofrecer ride, ride para allá y para acá, y ellos cobran lo que ellos quieran. Depende de cómo usted la persona, pero no traen placas, no traen rótulos, no traen estampillas, no traen seguro, no traen nada”, explicó.

La preocupación no es solo económica. Moncada advierte que esta actividad representa también un riesgo para la seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros. Además, asegura que muchos de estos vehículos podrían incluso provenir de México “mire, en realidad son varios requisitos que la ciudad nos promueve, verdad. Por ejemplo, el tener buen récord, las huellas, tener tu licencia, tu licencia activa, que no tenga ningún antecedente penal”, detalló el taxista.

Ante esta situación, el colectivo ha recurrido a las autoridades locales. Moncada comentó que ya realizaron una denuncia formal ante la policía, quienes respondieron y se encuentran investigando el caso. Contactado por este medio, el Departamento de Policía confirmó que están atendiendo el reporte.

No obstante, Moncada subrayó que las acciones tomadas hasta el momento son solo medidas temporales, y hace un llamado para que se implementen soluciones permanentes que garanticen condiciones justas y seguras para el transporte en la ciudad.