Rescatan en embalse de presa Falcón a menor a la deriva en un inflable

Una menor de apenas cinco años fue rescatada por los guardabosques de Texas después de que el viento la arrastrara mar adentro mientras flotaba en un inflable, durante el concurrido fin de semana del Día de los Caídos.

El incidente ocurrió en voir, donde los Texas Game Wardens se encontraban patrullando como parte de los operativos de seguridad acuática. De acuerdo con el reporte, vientos de más de 30 millas por hora comenzaron a empujar el flotador de la niña lejos de la orilla, sin que su familia pudiera alcanzarla.

Afortunadamente, los familiares lograron alertar a los oficiales a tiempo, quienes actuaron de inmediato e interceptaron a la menor antes de que la situación se convirtiera en una tragedia.

La niña fue trasladada a bordo de la embarcación de patrullaje y se le proporcionó un chaleco salvavidas que algo desgastado cumplió su función de protegerla dijeron los guardabosques "¿Estaba impecable? No. ¿La protegió? Sí. Un poco de polvo no hace daño. No usar chaleco salvavidas sí puede hacerlo", destacaron en una publicación en su cuenta oficial de redes sociales.

Al mismo tiempo aprovecharon para dar una serie de consejos de seguridad para las familias:

Siempre utilice un chaleco salvavidas adecuado y bien ajustado para niños, incluso si están usando flotadores o juguetes inflables.

Evite usar inflables en días ventosos.

Manténga a los niños siempre al alcance del brazo cuando estén cerca o dentro del agua.

En conclusión, este rescate sirve como recordatorio de la importancia de tomar las medidas de seguridad adecuadas durante las actividades acuáticas, especialmente durante los fines de semana festivos donde aumenta el flujo de visitantes.