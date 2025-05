Propietarios reciben carta de Starbase por posibles cambios en uso de tierras

Varios residentes han recibido una carta en la que se les informa sobre una próxima reunión pública, en la cual se discutirá el uso de sus propiedades y posibles modificaciones a sus derechos como propietarios que podrían afectar directamente a los propietarios del área, ubicada en el Condado Cameron.

Según la carta enviada, dentro de los límites de la nueva ciudad, Starbase ha establecido una orden municipal que podría tener un impacto significativo sobre quienes poseen terrenos en esa zona.

El abogado de bienes raíces, Ricardo Núñez, explicó que “proponen que van a cambiar el uso de la propiedad del propietario que está dentro de la zona, la zona no se indica cuál es.”

Esta falta de claridad ha generado confusión entre los residentes “no sé si es solamente dentro de la nueva ciudad de Starbase o si es más extra de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad,” añadió Núñez, evidenciando las dudas que aún existen respecto al alcance de la medida.

El abogado también advirtió que este tipo de cambios pueden tener implicaciones serias pues “le está diciendo al propietario — se lo voy a leer de la carta que mandan— que van a tener una audiencia y se va a decidir si el uso, si usted tiene derecho, si va a perder ese derecho de ese uso como usted antes lo usaba.”

Pese a que algunos residentes compraron sus propiedades antes de que Starbase se constituyera como ciudad, la nueva administración tiene la facultad de imponer órdenes municipales que podrían aplicarse retroactivamente “Cuando pone un orden afecta a los ciudadanos de esa ciudad, la pregunta es que si van a hacer un esfuero para pasar leyes de la ciudad que esta afuera de los límites de la ciudad" agregó Núñez, dando a entender que existen muchas interrogantes sin resolver aún sobre este procedimiento.

Otro abogado consultado, Bob Lerma, explicó las posibles consecuencias legales para quienes no acaten estas nuevas regulaciones “si no lo siguen, los pueden multar y pueden expropiar”. No obstante, los propietarios afectados podrían presentar demandas ante la corte del distrito estatal para defender su derecho al uso de la propiedad.

La audiencia pública sobre este tema se llevará en el 39046 de Bulevar LBJ, en Brownsville, el próximo lunes 23 de junio a las 9:00 a.m.