Persecución a supuesto auto robado en Brownsville concluye en varios arrestos

Una persecución policial en pleno centro de Brownsville terminó con la recuperación de un vehículo robado y el arresto de tres personas, según informó el Departamento de Policía de Brownsville.

Todo ocurrió alrededor de las 2:00 p.m., cuando oficiales de patrullas junto a agentes de la Unidad de Investigación Especial de Robo de Vehículos localizaron un Jeep Gladiator reportado como robado en el área céntrica de la ciudad. Al intentar realizar una parada de tráfico, el conductor del vehículo se dio a la fuga, iniciándose así una breve persecución.

La fuga concluyó en la intersección de International Boulevard y la calle E. Madison, donde el conductor intentó escapar a pie, pero fue arrestado poco después. Además, otras dos personas fueron detenidas y están siendo investigadas por su posible participación en el caso. Las autoridades confirmaron que no hay sospechosos prófugos y que no se reportaron personas heridas durante el operativo. Mientras que sus identidades no han sido por el momento reportadas por las autoridades.

La investigación está a cargo de la unidad especializada de Robo de Vehículos del Departamento de Policía de Brownsville, que forma parte de la Fuerza de Tarea Contra el Robo de Vehículos del Sur de Texas (S.T.A.T.E.), en coordinación con la Autoridad para la Prevención de Crímenes de Vehículos Motorizados (M.V.C.P.A.).

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad pública y anunciaron que continuarán trabajando para combatir el robo de automóviles en la región.

El Departamento de Policía de Brownsville indicó que compartirá más información conforme avance la investigación.