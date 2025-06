Mujer de Mcallen ayuda con pedidos a personas con miedo a ser deportadas

En medio de un clima de temor e incertidumbre muchos indocumentados han dejado de lado tareas esenciales.

Una mujer de McAllen decidió actuar y ofrecer una ayuda concreta a inmigrantes en situación irregular. Parte de este apoyo consiste en comprarles alimentos o medicinas.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 40. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Dios me lo puso en mi corazón de publicar que si alguien ocupaba ayuda”, cuenta Melissa, quien prefirió no compartir su apellido por motivos de seguridad. Lo que comenzó como un simple mensaje en redes sociales se convirtió rápidamente en un gesto viral que ha tocado muchas vidas. Así lo admite ella pues “nunca me imaginé que el post iba a ser tan viral”.

La ayuda que ofrecía Melissa era tan básica como necesaria como según relata pasa por “hacer los mandados, o este (…), recoger la comida”. Su publicación fue vista por decenas de personas que comenzaron a contactarla en busca de apoyo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En uno de los tantos casos que ha atendido recuerda en particular el de una persona mayor “ella era una mujer, y tenía una infección, que ocupaba la medicina”. El servicio que brinda no solo es gratuito, sino también discreto “se lo llevé a su casa, sin preguntas”, dice.

Sin embargo, su gesto en otras partes de la sociedad asegura que no ha sido tan bien adminitido, apunta que en redes sociales, Melissa también ha sido blanco de críticas y mensajes ofensivos “hay muchos comentarios ahorita en las redes sociales que dan lástima, dan tristeza, este (…) toca el corazón”, reconoce.

A pesar de los obstáculos, ella sigue firme en su convicción de que ayudar vale la pena “claro que se puede hacer el bien en redes sociales, simplemente poniendo tu corazón”, afirma. Y concluye con un mensaje esperanzador en tiempos convulsos “que seas la luz en este tiempo de oscuridad”.

Melissa no sabe cuánto tiempo podrá continuar con este servicio, pero lo que sí es claro es que su labor ha generado un impacto real y humano en medio de una de las etapas más difíciles para la comunidad migrante en el sur de Texas.