Madre e hijo pierden todo en un voraz incendio ocurrido en Roma

A solo un día del devastador incendio que obligó a desalojar un edificio en la ciudad de Roma, siguen saliendo a la luz testimonios conmovedores de las familias afectadas. Maite Bibian, originaria de Houston, es una de las damnificadas. Aunque logró salir ilesa junto a su hijo de seis años, hoy se enfrenta a una dura realidad: lo han perdido todo.

Hace apenas tres meses, Maite decidió dejar atrás su vida en Houston para comenzar de nuevo en el Valle del Río Grande. Eligió Roma por su tranquilidad y cercanía a la frontera, un lugar que le ofrecía la esperanza de una vida mejor para ella y su hijo, Gael, quien vive con autismo.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 40. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Me gustó Roma por la posibilidad de cruzar la frontera y disfrutar un poco de la tranquilidad que hay aquí”, contó Maite.

El edificio en la calle Garfield, donde se había instalado con ilusión, quedó completamente destruido por las llamas. La pérdida material ha sido total. “Perdimos todo. Me pegó la depresión, la asma. Tuve que hacerme la fuerte”, expresó entre lágrimas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

A pesar de los retos de salud y el impacto emocional, Maite mantiene una actitud positiva gracias a su motor principal: su hijo. “Me mantengo positiva porque sé que alguien me necesita. Ese niño especial me necesita. Aquí no tenemos familia, solo nos tenemos el uno al otro”, dijo.

Aunque sus padres se encuentran lejos, Maite ha encontrado consuelo y apoyo en la comunidad de Roma. “Gracias a Dios tengo amistades, a gente que me está protegiendo aquí”, reconoció con gratitud.

Actualmente, Maite y Gael están alojados en un refugio temporal proporcionado por la Cruz Roja. Hacen un llamado urgente a la comunidad del Valle para cualquier ayuda: ropa, artículos de necesidad básica o una vivienda donde puedan comenzar de nuevo.

Para colaborar, puede comunicarse al (661) 386-9248.