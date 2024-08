Serias las consecuencias tanto físicas como legales del consumo de alcohol en un menor

Jaime Islas, de 51 años, y su hijo fueron arrestados por la Policía de McAllen este pasado 18 de agosto y acusados de comprar alcohol o suministrarlo a un menor luego de que un joven requirió atención médica en una casa localizada en la cuadra 4700 norte de la carretera Bentsen, en McAllen.

La información fue compartida por la Policía de McAllen en un comunicado en el que incluyeron varias fotos en las que se pueden apreciar vasos y gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas.

El accidente se registró el 17 de agosto a las 11:39 pm y tanto Islas como su hijo han sido señalados como sospechosos de proveer bebidas alcohólicas a menores en la residencia, incluyendo a un joven que se encuentra hospitalizado.

Expertos en el área legal y médica explicaron las consecuencias tanto legales como físicas del consumo de alcohol por parte de menores. Además, ofrecen datos sobre el impacto que este hábito puede tener en un organismo que hasta ahora empieza a desarrollarse.

Según una encuesta nacional sobre uso de drogas y salud, alrededor de 6 millones de menores en los Estados Unidos entre 12 y 20 años consumieron alcohol en 2022.

Esto representa un problema de salud pública, toda vez que el impacto biológico que tiene el alcohol en los menores puede llegar a ser fatal.

"La diferencia en las consecuencias del consumo de alcohol en los adultos versus los niños es que los niños no son adultos pequeños. Los adolescentes no son adultos pequeños. Tienen diferentes metabolismos, diferentes desarrollos en sus órganos o corazón, etc. porque siguen desarrollándose", explica el doctor Iván Meléndez.

Además de la consecuencias biológicas, existen riegos relacionados a las decisiones que se toman mientras los menores están embriagados que incluyen conducir bajo la influencia de alcohol, acudir a la violencia, y ser vulnerables al abuso sexual.

Esto incluso puede suceder bajo la supervisión de un adulto.

"Muchos padres piensan (que) es mejor que mi niño tome una copa de vino en la casa, o una cerveza, aquí que lo estoy observando. A que lo haga en la calle. Pero creo que esta no es una manera muy eficaz de ver la situación del consumo de alcohol", añade el médico.

No solamente es una mala decisión suministrar alcohol a menores, sino que también representa una grave infracción ate la ley.

"Las consecuencias para un adulto que le consigue las bebidas alcohólicas a un menor pueden ser cárcel hasta de un año, una multa de hasta 4 mil dólares y la pérdida de una licencia hasta por 6 meses", indica Ana Verley, especialista a víctimas de programa MADD.

Si usted o alguien que conoce tiene problemas con el consumo de alcohol no dude en buscar ayuda en la línea de Alcohólicos Anónimos al 1-800-662-(4357).

Padre e hijo fueron llevados bajo custodia por el departamento de la policía de McAllen después de que se reportó que una persona necesitaba atención médica.