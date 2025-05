Familiares y amigos exigen justicia en una vigilia por mortal accidente en Mcallen

Dos hombres que perdieron la vida el pasado 17 de mayo como resultado de un accidente causado por un conductor presuntamente intoxicado fueron recordados por sus seres queridos. La conmovedora reunión sirvió no solo para recordarlos pero también para exigir que presunto responsable, Dionicio Luna, permanezca en prisión y enfrente las consecuencias de sus actos.

Recuerdos imborrables de dos vidas truncadas

El accidente se llevó dos vidas, pero no los recuerdos que sus seres queridos siguen conservando con amor “Giann no más vino y no más me dijo hola, y que era su amigo”, relató Ilan García, amigo de Gianncarlo y compañero en un equipo de vóleibol.

Ilan también compartió que "siempre sonreía, no había un día en que estuviera enojado", destacando el carácter alegre de su amigo, así como las bromas que hacían durante los partidos “cuando no la agarraba, él decía: ‘así ves, estás muy chiquito’, pero siempre sonriendo.”

Por su parte, Jasmine De Luna, sobrina de Juan Carlos Pérez, recordó los viajes en familia que solía conducir su tío “él era el que manejaba para todos nuestros viajes.” Asimismo relató un momento especial, como cuando ella tuvo que tomar el volante después de que su tío sufriera un accidente menor tal y como recordó “él fue el que me tranquilizó para poder encender la troca, y poderlo llevar a emergencias.”

Piden consecuencias legales

Durante la vigilia, los asistentes aprovecharon para exigir un aumento en la fianza de Dionicio Luna, la cual se encuentra actualmente en 600 mil dólares “está como en 600 mil, pero la queremos más alta”, expresó uno de los presentes, “yo creo que es una persona que debe pagar por todo lo que hizo. Sé que hay personas que lo quieren ayudar a salir, pero deben haber consecuencias por todo lo que hizo.”

Luego del acto frente a la corte, los manifestantes se dirigieron al cruce de la Avenida Nolana, lugar exacto donde ocurrió el trágico accidente, para continuar haciendo un llamado a la justicia y mantener viva la memoria de Juan Carlos y Gianncarlo.