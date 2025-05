Damnificados por devastador incendio en Brownsville piden apoyo de la comunidad

Varias familias perdieron todas sus pertenencias y ahora hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad para salir adelante.

Una de las residentes afectadas, Camila Rodríguez, describió la experiencia como una de las más traumáticas de su vida, "si fuera me estaba muriendo, con todo el gas, con todo el humo , no pude entrar a mi apartamento...no pude hacer nada, estuve sentada en el zacate viendo todo mi apartamento cayéndose".

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 40. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El incidente que se reportó alrededor de las 11:30 a.m., consumiendo rápidamente varias unidades del complejo. Entre ellas, el apartamento de Camila, quien nunca imaginó que ese día lo perdería todo.

A pesar de la magnitud del daño, las familias aseguran que no han recibido apoyo por parte de la administración del lugar, lo que ha generado frustración entre los damnificados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Los apartamentos nos ofrecieron ese mismo día un apartamento pero teníamos que pagar una aseguranza del apartamento, pero nosotros no teníamos, y hasta que no encontremos una aseguranza, no vamos a tener un apartamento” lamentó Camila.

A su vez denunció que el complejo de apartamentos no ha aplicado las mismas reglas de vivienda cuando ingresaron como nuevos inquilinos, "nos habían dicho que en el contrato dice que tienen que tener la aseguranza, pero cuando nosotros abrimos otra vez el contrato no nos obligaron a poner la aseguranza, y ahora que ya empezó todo esto, del fuego y que ya no tenemos nada, ahora si nos están diciendo que no nos van a dar ningún apartamento hasta que tengan su aseguranza".

Ante esta situación, los afectados evalúan tomar acciones legales contra el complejo de departamentos, ya que consideran que hubo negligencia en el manejo y prevención de este tipo de emergencias.

Camila Rodríguez ahora busca la ayuda de la comunidad para poder comenzar de nuevo. Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse al (210) 987-7154 para realizar una donación.