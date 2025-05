Ataque de abejas mata a varios animales de una familia de Mcallen

La ola de calor provoca que los ataques de estos insectos se incrementen en esta época del año.

De hecho, las altas temperaturas no solo afectan a las personas pues también están provocando un comportamiento más agresivo en las abejas. En el Valle del Río Grande, este fenómeno ya se ha cobrado la vida de unos animales, son tres mascotas que murieron tras ser atacadas por un enjambre en el propio patio de una familia de Mcallen.

La familia aún no se recupera del impacto emocional que les ha supuesto la pérdida de sus adorables compañeros. Cruz Ramírez, dueño de las mascotas fallecidas, continúa llorando la pérdida.

Todo ocurrió cuando los animales fueron dejados brevemente en el patio para hacer sus necesidades, y minutos después, fueron atacados por decenas de abejas. Aunque fueron trasladados de inmediato a una clínica veterinaria, ninguno sobrevivió, “14 mil dólares por un animalito, hasta que al fin lo metieron, dijeron le están dando muchas convulsiones, vamos a tener que meterlo para abajo” relata Ramírez visiblemente emocionado por la tragedia.

El enjambre provenía de una propiedad vecina, pero al encontrarse en terreno privado, las autoridades no pueden intervenir directamente para removerlo. Ramírez aseguró que le habló al departamento de bomberos, y que actuaron con rapidez sin embargo "nos dijeron que no podían deshacerse de ellas, les pusieron como algo blanco para que se fueran, pero no, que necesitaban un exterminador” le comentaron.

La familia reportó el incidente a la policía local, “no quería que se pasarán a otras, que le fueran a picar como a mi nieto o alguien más” comentó el dueño de las mascotas, aunque la preocupación persiste ante la posibilidad de nuevos ataques.

Telemundo 40 contactó al gobierno de McAllen, que respondió enviando un agente de la oficina de Control Animal para evaluar la situación.

Sin embargo, como advertencia es importante que sepa que ninguna ciudad del valle cuenta actualmente con un servicio municipal para eliminar estos panales de abejas. De modo, que si usted encuentra uno en su hogar, debe contactar a un exterminador profesional o a un especialista en remoción segura de abejas.