A tres meses del homicidio de Gerardo González Jr. su familia espera justicia

La muerte de Gerardo González ocurrió en la la madrugada del 2 de febrero el joven. A pesar del tiempo transcurrido, el responsable sigue prófugo de la justicia, y su familia continúa exigiendo justicia.

En recuerdo de Gerardo, sus seres queridos anunciaron una recompensa de $6,000 dólares por información que condujese a la captura del homicida. Con esta iniciativa, la familia espera que la tragedia que comenzó una madrugada con una llamada telefónica, traiga ahora con otra llamada algo de alivio.

“Recibir una llamada a las dos, tres o cuatro de la mañana, tú sabes que no son buenas noticias,” recordó Gerardo González, padre del joven asesinado. En esa llamada, se enteró de que su hijo estaba gravemente herido en el hospital. "No te cae el veinte", lamentó. Desde entonces, su vida y la de su familia no han vuelto a ser las mismas pues tal y como emocionado relata su padre "ya nunca te va a decir Pá I love you".

Meses sin respuesta

Durante estos tres meses, han recurrido a redes sociales en busca de pistas, con algunos avances, pero aún sin resultados concluyentes. Por este motico, hacen un llamado urgente a la comunidad para que colabore sin miedo.

“Que salgan adelante, que no tengan miedo. Si alguien sabe algo, por favor, hable con las autoridades,” imploran.

La familia enfatiza que para poder entregar la recompensa, es necesario que los investigadores confirmen la utilidad de la información proporcionada. “Mientras no nos digan ‘sí sirvió’, no podemos entregar nada”, aclaran.

Familia pide que entreguen al asesino

Asimismo, tienen un mensaje directo para los allegados del responsable: “Que lo entreguen. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier persona.”

Los González ahora esperan una nueva llamada. Una que les diga que el asesino de su hijo ha sido finalmente capturado y buscan pistas en redes sociales, con algunso resultados pero dicen que necesitan más apoyo.

Si usted tiene información, comuníquese con las autoridades al (956) 548-7000.