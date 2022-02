Tras 50 años juntos revelan la clave de su éxito matrimonial

Para Tina la relación que tiene con José, su esposo, es una bendición y no podría ser de otra forma. Ellos llevan más de 50 años juntos y tienen tres hijos, dos varones y una mujer. Como pareja se complementan el uno al otro y cada dificultad que se presenta en su camino lo único que logra es unirlos más.

Hace 55 años se conocieron y cuatro después se casaron. "Cuando se vino para acá conmigo no teníamos ni en qué acostarnos. Yo no estaba preparado para nada", recuerda José. Lo que los ayudó en esta etapa, dice Tina, fue el amor. Y si quedaba alguna duda José admite que el tiempo ha pasado y ni cuenta se ha dado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Eso sin embargo, no significa que hallan tenido que atravesar situaciones difíciles. Sin embargo, superar esas piedritas en el camino lo que ha conseguido en esta pareja es hacerlos mejores compañeros de vida.

"Ha habido comunicación, ha habido perdón, ha habido de todo", afirma Tina. "Pero más es el amor", añade convencida esta mujer de que lo que los ha mantenido juntos por tanto tiempo es precisamente eso.

En resumen Tina y José entienden que no hay una clave secreta para amarse tantos años, pero la fe en Dios juega un plapel importante en su relación."Sin Dios no somos nada y no seríamos. No estaríamos aquí. No estaríamos juntos", afirma Tina.