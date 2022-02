Una invasión rusa a Ucrania no se materializó el miércoles; EEUU dice que Moscú agregó más tropas

KIEV, Ucrania — Mientras los ucranianos ondeaban banderas en señal de desafío a una temida invasión rusa, Estados Unidos informó que Moscú había agregado hasta 7,000 soldados a las fuerzas estacionadas a lo largo de la tensa frontera, una advertencia que contradecía las declaraciones del Kremlin de que las unidades militares estaban siendo retiradas.

Una invasión rusa de Ucrania no se materializó el miércoles, como se temía originalmente. Pero después de un puñado de señales positivas de Moscú que aliviaron las tensiones a principios de semana, el péndulo pareció oscilar nuevamente en la dirección opuesta.

Los aliados occidentales sostuvieron que la amenaza de un ataque era fuerte, con un estimado de más de 150,000 soldados rusos rodeando el país por tres lados.

En el centro de la crisis están las demandas de Rusia de que Occidente mantenga a Ucrania y otras naciones exsoviéticas fuera de la OTAN, detenga los despliegues de armas cerca de las fronteras rusas y haga retroceder las fuerzas de Europa del Este. Estados Unidos y sus aliados han rechazado rotundamente esas demandas, pero se ofrecieron a entablar conversaciones con Rusia sobre formas de reforzar la seguridad en Europa.

Aunque Rusia ha dicho que está retirando algunas tropas, un alto funcionario del gobierno de EEUU dijo que algunas fuerzas llegaron recientemente y que ha habido un marcado aumento en las afirmaciones falsas de los rusos de que el Kremlin podría usarlas como pretexto para una invasión. El funcionario dijo que esas afirmaciones incluían informes de tumbas sin marcar de civiles presuntamente asesinados por las fuerzas ucranianas, afirmaciones de que Estados Unidos y Ucrania están desarrollando armas biológicas o químicas, y afirmaciones de que Occidente está canalizando guerrillas para matar ucranianos.

El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre operaciones delicadas y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. El funcionario no proporcionó evidencia subyacente para las afirmaciones.

“No hemos visto un retroceso”, dijo a ABC News el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El presidente ruso Vladimir Putin “puede apretar el gatillo. Él puede sacarlo hoy. Él puede sacarlo mañana. Él puede tirar de él la próxima semana. Las fuerzas están allí si quiere renovar la agresión contra Ucrania”.

Cuando se le preguntó por qué los rusos afirmarían estar retirándose cuando la inteligencia del gobierno, las fotos satelitales comerciales y los videos de las redes sociales no mostraban evidencia de eso, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: “Este es el libro de jugadas ruso, pintar un cuadro públicamente… mientras ellos hacen lo contrario. .”

Maxar Technologies, una compañía comercial de imágenes satelitales que ha estado monitoreando la acumulación rusa, informó que las nuevas fotos muestran una mayor actividad militar rusa cerca de Ucrania, incluida la construcción de un puente de pontones en Bielorrusia a menos de 4 millas de la frontera con Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza tampoco había visto “ninguna retirada de las fuerzas rusas”, al igual que algunos gobiernos europeos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, desestimó de manera similar las afirmaciones rusas.

"¿Qué es esto? Rotaciones, retiros, regresar de nuevo”, dijo en una visita a la ciudad de Mariupol, en el sureste del país. “Es demasiado pronto para regocijarse”.

Estados Unidos y la OTAN se muestran optimistas pero cautelosos. Dicen que no han visto señales claras por parte de Rusia.

El líder ucraniano, que ha buscado en repetidas ocasiones proyectar calma y fuerza durante la crisis, declaró el miércoles un día de “unidad nacional”, un día que se planteó como una posibilidad para el inicio de una invasión.

“Estamos unidos por el deseo de vivir felizmente en paz”, dijo Zelenskyy a la nación en un discurso. “Solo podemos defender nuestro hogar si nos mantenemos unidos”.

En todo el país, ucranianos de todas las edades ondearon banderas en las calles y desde las ventanas de los apartamentos.

Cientos de personas desplegaron una bandera de 200 metros (650 pies) en el Estadio Olímpico de Kiev, mientras que otra fue colocada en el centro de un centro comercial en la capital.

En la parte controlada por el gobierno de la región oriental de Luhansk en Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las tropas ucranianas desde 2014, los residentes extendieron otra enorme bandera en una calle.

“Este evento, esta cantidad de personas unidas alrededor de la bandera ucraniana demostrará que defendemos a una Ucrania unida”, dijo la residente Olena Tkachova.

La tensión se disparó en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia movilizó a más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania.

Un acuerdo de 2015 negociado por Francia y Alemania ayudó a poner fin a lo peor de los combates en el este de Ucrania, pero la implementación se ha estancado. El acuerdo, conocido como el acuerdo de Minsk, ofrecería un amplio autogobierno a los territorios separatistas y, por lo tanto, muchos en Ucrania lo resienten.

Un funcionario del gobierno ucraniano dijo en una entrevista televisiva que Zelenskyy consideraría realizar un referéndum sobre el acuerdo de Minsk “si no hay otras opciones o instrumentos”. Pero la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk dijo que no sabía que tal idea estaba bajo discusión seria.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar su reunión anual sobre el acuerdo de Minsk el jueves. Rusia, que ocupa la presidencia rotatoria del consejo este mes, presidirá la reunión. En la reunión del consejo del año pasado, Rusia se enfrentó a Estados Unidos y sus aliados occidentales por el conflicto en el este de Ucrania y se espera una confrontación similar, aunque probablemente más amplia, este año.

Putin ha señalado que quiere un camino pacífico para salir de la crisis. Su país se ha quejado repetidamente de que Estados Unidos y la OTAN no han respondido satisfactoriamente por escrito a sus preocupaciones de seguridad. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, dijo que Rusia se encuentra en la fase final de preparación de su respuesta formal a Occidente.

“Después de eso, se desarrollará un cronograma de pasos adicionales”, dijo en la televisión estatal.

Parecía ser otra indicación de que el Kremlin está decidido a mantener la presión durante un tiempo.

Por ahora, Rusia está mostrando su fuerza. Los aviones de combate rusos volaron en misiones de entrenamiento sobre la vecina Bielorrusia, y los paracaidistas realizaron ejercicios de tiro en los campos de tiro allí como parte de juegos de guerra masivos que Occidente temía que pudieran usarse como tapadera para una invasión de Ucrania.