Preocupante la peor escasez de medicamentos en hospitales del Valle en una década

Los hospitales de la región enfrentan la peor crisis con medicamentos en casi diez años debido a la escasez de más de 300 fármacos.

La situación es grave y preocupante. “El nivel de escasez que tenemos actualmente en todo el país y en todo el mundo, es lo más alto que se ha visto en décadas”, afirma el doctor Iván Meléndez.

Lo alarmante de la situación es que es que la cantidad de medicamentos que escasea continúa aumentando, afectando a uno de cada tres hospitales en el país.

“Cuándo uno llega al hospital y empieza a evaluar a sus pacientes en la computadora lo primero que te ponen son los medicamentos que están en escasez. Quizá el medicamento ideal no está disponible. Entonces ya uno piensa en alternativas para esos medicamentos”, explica el doctor.

Los medicamentos que se utilizan para quimioterapia figuran entre la lista de los fármacos que escasean. “Hemos visto que ahorita tenemos 305 medicamentos que van desde tratamiento para cáncer, antibióticos, antihipertensivos, 305 medicinas que están en escasez. Esto es un aumento de un 30% en un año”, añade Meléndez.

Además de los fármacos utilizados contra el cáncer, la escasez de medicamentos también afecta a otras enfermedades como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la diabetes, la hipertensión y el asma. Los expertos atribuyen la actual crisis a diversas causas.

“El problema que tenemos es la sobreutilización de antibióticos con indicaciones no adecuadas que las personas se autorecetan o simplemente van a Reynosa o Matamoros y compran el medicamento”, dice el doctor.

Otro problema es la producción de los componentes de algunos medicamentos, que en su mayoría provienen de varios países.

La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos de Atención Médica (ASHP, por sus siglas en inglés) señala que “farmaceutas en hospitales y sistemas de salud están trabajando con otros médicos para brindar una atención segura y efectiva pese a la escasez de medicamentos, buscando los fármacos necesarios, identificando sustitutos y haciendo cambios a los planes de tratamiento requeridos”, indica Paul W. Abramowitz, presidnete de ASHP.

Una manera de no contribuir a la crisis de medicamentos, es cuidando la salud. “Las personas que están en mejor salud con nutrición, ejercicio y vacunas van a requerir menos medicinas que si no. Y segundo, no hay que auto diagnosticar y auto tratar nuestras enfermedades”.

De cara al futuro, el doctor Meléndez nos dice que seguiremos viendo más escasez en la forma genérica de algunos medicamentos que en su forma original o comercial.