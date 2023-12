Mujer en Alton denuncia fuga de agua y ahora para usar un baño tiene que acudir a los vecinos

Virginia Reyes, quien reside en Alton, vive en un apartamento prácticamente sin baño luego de que denunciara una fuga de agua que la dejó sin retrete y para poder hacer sus necesidades debe ir a casa de sus vecinos o a una tienda cercana.

La mujer reconoce que las condiciones en las que vive no son las mejores, pero en estos momentos no tiene dinero suficiente para poder mudarse. Todo comenzó, dice, luego de que reportara una filtración de agua en el baño.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La mujer hizo lo que usualmente se hace en este tipo de caso, que fue avisar a los administradores del lugar y ellos a su vez enviaron al departamento a un especialista.

Sin embargo, esto no solucionó el problema. Al contrario, fotografías muestran agua dentro de su casa y el inodoro o retrete sigue fuera del departamento.

Parte del problema es que el contrato dice que en caso de que el inquilino dañe la propiedad, el arreglo es responsabilidad de su bolsillo. Pero ella asegura que no tiene que ver con los daños. Además, no es lo único que no funciona.

Por su parte la oficina del Procurador del Estado recomienda en estas situaciones acudir a un juez de paz que ayude a conciliar el problema.