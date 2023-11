Mortal persecución revive dolorosos recuerdos en residente del Valle del Río Grande

La muerte del matrimonio compuesto por José e Isabel Lerma, de 67 y 65 años respectivamente, luego de que los chocara una persona que huía de las autoridades durante una trágica persecución en la que fallecieron ocho personas ha revivido dolorosos recuerdos en Graciela Colombón.

Esta residente del Valle del Río Grande está convencida de que este tipo de situación se pueden evitar si las autoridades las manejan de otra forma. "Me siento impotente. Sí porque no es justo. No está bien. Realmente no nos protegen", afirma la mujer visiblemente afectada por lo sucedido.

En mayo de 2022, un día como cualquier otro, Graciela realizaba unos mandados y ya casi cuando estaba por llegar a su casa otro automóvil la chocó. El reporte policíaco establece que el conductor que la impactó huía de la policía ya que transportaba indocumentados. Pero para esta mujer las autoridades también tienen una dosis de responsabilidad en lo ocurrido.

"Por qué no avisas a las otras fuerzas para que abran paso y no dañen a la ciudadanía", agrega Graciela.

Con relación a este caso, José Raymundo Arellano Loredo fue arrestado y enfrentó dos cargos, uno por provocar un accidente grave y otro por transportar inmigrantes. "Fuimos cinco los dañados y al niño este lo soltaron al tercer día con una fianza de $25,000", destacó Graciela.

Hasta hoy Graciela guarda los recibos de todo lo que este accidente le costó, constantes visitas al médico y el arreglo de su carro, el cual no quedó del todo bien. Ahora ella tiene varias hernias en la cadera y cuello algo con lo que aún tiene que lidiar.