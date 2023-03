Hermano de desaparecidas en Nuevo León no pierde la esperanza de hallarlas

Al secuestro de estas cuatro estadounidenses ocurrido en Matamoros, se suma la desaparición de tres mujeres del Valle del Río Grande ocurrida el pasado 25 de febrero en el estado de Nuevo León, en México.

Ellas son Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años, y Marina Pérez Ríos, de 48. Ambas residen en el Valle del Río Grande y fueron vistas por última vez en Colonia Centro de China, en Nuevo León. Junto a ellas también desapareció Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años.

Las hermanas, residentes de Peñitas, y su amiga, llevan 11 días desaparecidas. Y como relata Juan Angel Pérez, no ha sido fácil atravesar por esta situación. Sin embargo no pierde las esperanzas de encontrar a sus hermanas. “La línea de investigación está cerca y si Dios quiere, nos traigan noticias buenas. Es lo que me acaban de decir. Es todo mijo”, dijo Juan Angel.

Telemundo 40 habló en exclusiva con el hermano de Marina y Maritza sobre el esfuerzo que realizan agentes ministeriales y policías de la Fueza Civil en Nuevo León para localizarlas. “Las autoridades, no tengo nada que decir. Están trabajando duro junto con soldados y los que les toca a ellos. Son cuatro dependencias de seguridad y han estado día a día conmigo en comunicación. Claro no puedo salir con ellos al monte por seguridad para uno”.

La fiscalía del estado de Nuevo León solicitó la colaboración de las autoridades de Tamaulipas para dar con las víctimas de este aparente secuestro ocurrido el 25 de febrero en el municipio de China. Hace casi dos semanas, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Tampoco se ha encontrado la camioneta en que viajaban las mujeres, una pick-up Chevrolet Silverado de cabina y media modelo 1996 verde y con placas de Texas.

Las ahora desaparecidas se dirigían a Montemorelos a vender ropa en un mercado. Sin embargo, aparentemente equivocaron el camino y se dirigierón hacia Méndez, Tamaulipa, lugar donde familiares sospechan que fueron secuestradas. Juan Angel desea que quien tenga a las mujeres se le ablande el corazón y las libere. "Esa es la esperanza que tenemos”, dijo el hombre.

Familiares de las víctimas esperan que a estas tres mujeres se les dé la misma importancia que al caso de los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros. “Aunque sean ellas residentes, las vidas valen lo mismo. Es lo mismo. Somos seres humanos”, agregó Juan Angel.

Conforme pasan los días, autoridades siguen sin dar detalles adicionales de lo que pudo haberle pasado a estas tres mujeres.

En una conferencia de prensa, las autoridades de México detallaron que los estadounidenses fueron trasladados a diferentes viviendas en los pasados días pero fueron finalmente hallados en una casa de seguridad en Matamoros.