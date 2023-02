Familia de hombre hallado muerto en canal en Donna demanda a restaurante

La familia de Jesús Ángel Romo, de 30 años, demandó al negocio Buffalo Wings and Rings por presuntamente haberle servido demasiado alcohol previo a que el hombre desapareciera y fuera hallado ahogado en un canal en Donna.

El recurso legal fue presentado este pasado 3 de febrero por el bufete de abogados Hinojosa en el Condado de Hidalgo. “Esto no debería haber sucedido”, expresó por escrito Richard Hinojosa, managing director de Hinojosa Law. “Un buen hombre y un joven padre perdió la vida porque Buffalo Wings and Rings en Weslaco no puede seguir la ley. Deben rendir cuentas”, añadió.

Romo fue reportado desaparecido luego de que fuera visto por última vez en un restaurante en Weslaco la noche del 16 de enero. Un día después el vehículo perteneciente a Romo fue encontrado con su teléfono,

billetera, tarjetas e identificación cerca de un canal de riego a unas cinco millas del

restaurante. Más tarde esa noche la policía recuperó el cuerpo de Romo cerca de Donna.

El bufete de abogados afirma en su escrito que "Buffalo Wings and Rings en Weslaco, Tx, ha estado involucrado en numerosos incidentes que involucraron a clientes intoxicados con exceso de alcohol en el restaurante". Incluso señalan que la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas también "citó Buffalo Wings and Rings en Weslaco", agregó.

Hinojosa informó que su bufete también representa a una mujer que "sufrió una lesión cerebral y perdió una pierna" mientras viajaba como pasajera en un vehículo conducido por su novio, a quien presuntamente le habían servido demasiado alcohol en el mismo restaurante.