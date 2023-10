Difícil y lleno de obstáculos proceso para cambiar de género en Condado Hidalgo

Cambiar el género no es un decisión que se toma a la ligera. Conlleva un proceso psicológico y médico complicado, algo que en Texas resulta aún más trabajoso. Nash es la primera persona en el Condado Hidalgo en conseguir la autorización para actualizar su género en documentos oficiales.

En Texas cambiar de género puede ser un reto, pues no hay una ley específica que prohíba o facilite el proceso, dejando la decisión en manos de un juez.

Desde los 14 años Nash inició su camino de transición. "No estaba feliz en mi cuerpo. No me podía ver en el espejo y decir estoy feliz", afirma Nash.

Hasta ese entonces su familia había visto a Narla, su nombre de registro, como una niña. Mientras él les decía que no se identificaba con ese género ellos mostraron resistencia.

“Te van a tratar feo. Te van a mirar feo. No es en verdad lo que quieres”, expresa Nash. Pero seguro de su decisión empezó su largo camino para su transformación. Tiempo después inició el tratamiento hormonal y en un año empezó a ver cambios.

“Empecé a tener un poquito de pelo. La textura de mi piel se hizo más gruesa. La voz se me cayó”, agrega. Además, ya realizó sus cirugías de transición, sin embargo no se considera transgénero.

“Médicamente eso es lo que es, pero yo soy hombre. En mi vista yo soy hombre”, afirma Nash.

Aunque en muchos aspectos ya es un hombre, empezó a notar otro problema en cosas tan sencillas como solicitar un empleo. "El numero social es de mujer pero te escuchas como hombre", recuerda Nash, quien admite que cada vez que realiza alguna gestión vía telefónica termina acudiendo en persona por las dudas que se generan sobre su persona.

Por eso emprendió su camino. El ya no reside en él Valle de Texas y cuando quiso cambiar su documentación le dijeron que el proceso lo debía hacer donde nació.

Inició el proceso en línea. Envió documentación de sus médicos afirmando que ya había pasado por el proceso necesario de transición de género y sus huellas digitales, pero al llegar a la corte le solicitaron más documentación.

Después de varios intentos finalmente su proceso fue aprobado. Ahora deberá solicitar una corrección a su acta de nacimiento y demás documentación para finalmente ante el mundo ser lo que él siempre ha dicho ser: un hombre.