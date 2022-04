Entrega de correo seis días a la semana, asegurada; Biden firma ley que reforma el servicio postal

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden promulgó este miércoles una reforma radical del Servicio Postal de EEUU destinada a apuntalar el futuro financiero de la popular pero asediada agencia, y cimentar la entrega de correo seis días a la semana.

La legislación fue aprobada por el Congreso el mes pasado después de una docena de años de discusión que adquirió un nuevo sentido de urgencia en medio de quejas generalizadas sobre retrasos en el servicio de correo. Los funcionarios habían advertido repetidamente que sin la acción del Congreso, el Servicio Postal se quedaría sin efectivo para 2024.

“El Servicio Postal es fundamental para nuestra economía y esencial para la América rural”, dijo Biden. Agregó que los carteros entregan 4 millones de recetas médicas por día, junto con cartas, bienes de consumo e incluso animales vivos, “a menudo a partes del país a las que los transportistas privados no pueden o no quieren o no están obligados a llegar”.

La legislación final logró un raro apoyo bipartidista al descartar algunas de las propuestas más controvertidas y establecer formas básicas para salvar el servicio. Entregar el correo es una de las cosas más populares que hace el gobierno, y el 91% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del Servicio Postal, según una encuesta del Pew Research Center publicada en 2020.

La firma del proyecto de ley se produjo el mismo día que el Servicio Postal anunció que planea aumentar las tarifas a partir del 10 de julio. Según la propuesta presentada a la Comisión Reguladora Postal, el costo de una estampilla Forever de primera clase aumentaría de 2 centavos a 60 centavos.

El Servicio Postal dijo que el aumento, que es menor que la tasa anual de inflación, ayudará a la agencia a implementar el plan de 10 años del Director General de Correos Louis DeJoy para estabilizar las finanzas de la agencia.

Los legisladores de ambos partidos asistieron a la ceremonia de la firma y el ambiente era jovial, una gran mejora con respecto a que el senador republicano de Kansas, Jerry Moran, dijo anteriormente que el servicio estaba en una "espiral de muerte" que era particularmente difícil para los estadounidenses de zonas rurales.

La Ley de Reforma del Servicio Postal elimina los requisitos presupuestarios que han contribuido a la tinta roja de la agencia y establece que el correo debe entregarse seis días a la semana, excepto los feriados federales, los desastres naturales y algunas otras situaciones.

Se suponía que las ventas de correos y otros servicios sustentarían al Servicio Postal, pero ha sufrido 14 años consecutivos de pérdidas. Los crecientes costos de compensación y beneficios para trabajadores, además de las constantes disminuciones en el volumen de correo, han exacerbado las pérdidas, incluso cuando el servicio se entrega a 1 millón de ubicaciones adicionales cada año.

La nueva ley pone fin al requisito de que el Servicio Postal financie los beneficios de atención médica de los trabajadores con anticipación durante los próximos 75 años, una obligación que las empresas privadas y las agencias federales no enfrentan. Biden dijo que la regla había "estirado las finanzas del Servicio Postal casi hasta el punto de ruptura".

Ahora, los futuros jubilados se inscribirán en Medicare, mientras que otros planes de salud y el Servicio Postal cubren solo los costos reales de atención médica de los jubilados actuales que no son pagados por el programa federal de seguro médico para personas mayores.

“En los últimos años vimos cómo las políticas injustas obligaron a esta preciada institución a reducir costos y retrasaron la entrega de medicamentos, documentos financieros y otro correo crítico”, dijo en un comunicado el senador demócrata de Michigan Gary Peters, quien ayudó a redactar la legislación. “Estas reformas que se han retrasado mucho desharán estos onerosos requisitos financieros”.

Para medir el progreso de la agencia en la mejora de su servicio, la ley requiere que establezca un tablero en línea que se pueda buscar por código postal para mostrar cuánto tiempo lleva entregar cartas y paquetes.

Los esfuerzos para reducir la entrega de correo se eliminaron del paquete a medida que se acercaba la legislación real. También se dejaron de lado, por ahora, otras propuestas que se han presentado a lo largo de los años para cambiar las operaciones, incluida la privatización de algunos servicios.

Las críticas al Servicio Postal alcanzaron su punto máximo en 2020, en medio de la crisis del COVID-19 y antes de las elecciones presidenciales, ya que los recortes retrasaron el servicio en un momento en que millones de estadounidenses dependían de las boletas por correo durante la pandemia. El entonces presidente Donald Trump reconoció que estaba tratando de pellizcar financieramente el servicio para limitar su capacidad de procesamiento para un aumento esperado de boletas por correo, lo que le preocupaba que pudiera costarle la elección que finalmente perdió.

Dominada por personas designadas por Trump, la junta de gobernadores de la agencia había elegido a DeJoy, un importante donante republicano, como director general de correos. Propuso un plan de 10 años para estabilizar las finanzas del servicio con pasos como ralentizaciones adicionales del correo, recortes en el horario de algunas oficinas y tal vez tarifas más altas.

Biden dijo este miércoles que se necesita hacer más para reformar el Servicio Postal, incluida la inversión en una flota de vehículos eléctricos que podría ahorrar dinero y ayudar a combatir el cambio climático. El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara está examinando un contrato del Servicio Postal para reemplazar su enorme flota de camiones de reparto de correo con una combinación de vehículos de gasolina y eléctricos, que según la Agencia de Protección Ambiental y los legisladores demócratas tienen muy pocos vehículos eléctricos.

“Hoy consagramos en la ley nuestro reconocimiento de que el Servicio Postal es fundamental para nuestra economía, nuestra democracia, nuestra salud y el sentido mismo de quiénes somos como nación”, dijo Biden.