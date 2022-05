Una persona herida tras apuñalamiento en escuela de Methuen

METHUEN, MASSACHUSETTS - Un joven de 15 años fue apuñalado en Methuen High School en Massachusetts y un estudiante de 16 años está bajo custodia tras una pelea el lunes por la mañana.

Según la policía, otro estudiante dejó entrar al edificio a un joven de 15 años que ya no está inscrito en la escuela secundaria. Alrededor de las 11:40 a.m. ese ex alumno de 15 años se enfrentó a un estudiante de 16 años. Se armó una pelea y el joven de 16 años terminó apuñalando al de 15 años dos veces en el pecho, según la policía.

“Este no es un evento al azar en absoluto. Tenemos todas las razones para creer que el sospechoso y la víctima se conocían”, dijo el jefe de policía Scott J. McNamara en una conferencia de prensa el lunes.

El joven de 16 años también está acusado de perseguir a otro estudiante con un cuchillo, aunque esa persona no resultó herida. El sospechoso fue detenido cuando un miembro del personal y otro estudiante intervinieron, lo tiraron al suelo y lo sujetaron hasta que llegó la policía.

Las autoridades dijeron que las lesiones de la víctima no ponen en peligro su vida y que actualmente se encuentra en condición estable en el hospital. McNamara aplaudió las acciones del personal de enfermería de la escuela, que intervino para tratar a la víctima antes de que llegaran los paramédicos.

El superintendente Bradi Kwong confirmó el apuñalamiento en una carta a las familias y dijo que no hay más amenazas para los estudiantes o el personal en este momento. Los investigadores dicen que se recuperó lo que parecer ser el arma que se usó.

La salida de la escuela fue a la 1:15 p.m. debido al incidente. Habrá una mayor presencia policial en la escuela secundaria a partir de esta tarde, dijo Kwong.

La policía cree que los responsables son los mismos niños de 11 y 14 años de edad responsables de otras agresiones en la misma ciudad.

La víctima probablemente enfrentará cargos por ingresar al edificio de la escuela sin autorización, dijo la policía.

Se espera que los investigadores brinden más actualizaciones más tarde esta tarde.