Agentes frustran tres intentos de tráfico de indocumentados en Valle del Río Grande

EDINBURG, Texas.- Agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande en compañía de miembros de otras agencias locales interrumpieron tres intentos de contrabando de personas este pasado miércoles 1 de marzo.

En el primer incidente agentes de Brownsville detuvieron a cuatro migrantes con la ayuda de miembros de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en inglés), la Oficina del Alguacil del Condado de Cameron y del Departamento de la Policía de Brownsville. Los operadores de cámaras de vigilancia observaron un vehículo con migrantes después de que escalaron la valla fronteriza. Los agentes intentaron detener el auto, sin embargo, el conductor no cedió el paso. Un helicóptero localizó el vehículo en una zona residencial. Los migrantes fueron ubicados cerca y fueron posteriormente arrestados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

En otro incidente, agentes de Río Grande City detuvieron a cuatro migrantes después de que un conductor no cediera el paso. Los operadores de aerostatos observaron una camioneta cargando migrantes en un área conocida por el contrabando de personas. Los agentes encontraron el vehículo e intentaron detener el auto. El conductor no cedió el paso y se alejó a toda velocidad hasta que chocó contra una valla en un área residencial. Los inmigrantes intentaron fugarse, pero fueron arrestados después de que se determinó que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. No se reportaron heridos.

Además, agentes de Falfurrias detuvieron dos migrantes después de que los agentes encontraron un vehículo vinculado a la actividad de contrabando de personas. El conductor del auto chocó contra dos puertas cerradas y una valla antes de detenerse. Los inmigrantes fueron arrestados después de que se determinó que eran indocumentados. No se reportaron heridos.

“El creciente desprecio por la vida y la seguridad de las personas que los contrabandistas trafican resalta los peligros cotidianos que enfrentan las fuerzas del orden y los miembros de nuestras comunidades locales”, dijo Gloria I. Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza, jefa del Sector RGV. “Cada agente de la Patrulla Fronteriza valora a nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley y la tecnología que nos ayuda a realizar estas interdicciones”.