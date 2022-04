Polémica por regreso de algunos pasajeros problemáticos suspendidos por no usar mascarilla

NUEVA YORK - ¿Recuerdas a todos esos miles de pasajeros que las aerolíneas suspendieron por no usar cubrebocas? Ahora las aerolíneas los quieren de vuelta, o al menos, a la mayoría de ellos.

Y los líderes de los sindicatos que representan a las azafatas están reaccionando con indignación.

American, United y Delta indicaron este jueves que levantarán las prohibiciones que impusieron ahora que las mascarillas son opcionales en los vuelos.

“Hemos hablado con ellos individualmente”, dijo a NBC el CEO de United, Scott Kirby. “Muchos de ellos nos aseguran que ahora que se eliminó el mandato de la máscara, todo va a estar bien, y confío en que la gran mayoría de ellos lo hará”.

LA MEDIDA NO SE EXTENDERÁ A LOS PEORES INFRACTORES

El director de Asuntos Gubernamentales de American Airlines, Nate Gatten, dijo a los periodistas que “en la mayoría de los casos”, las personas a las que se les prohibió el uso de mascarillas podrán regresar, pero eso no se extenderá a los peores infractores.

“En los casos en que un incidente pudo haber comenzado con el incumplimiento de la mascarilla facial y se convirtió en algo más serio, sin duda un asalto a uno de los miembros de nuestro equipo o clientes, esos pasajeros… nunca podrán volver a viajar con nosotros. ”, dijo Gatten.

El portavoz de Delta Air Lines, Morgan Durrant, dijo que la aerolínea restaurará los privilegios de vuelo después de una revisión caso por caso y la comprensión del comportamiento esperado por parte del cliente.

“Cualquier incumplimiento adicional de las políticas que nos mantienen a todos seguros resultará en la ubicación en la lista permanente de exclusión aérea de Delta”, dijo.

Videos publicados en las redes sociales muestran el momento en que se retiró el mandato federal de uso de las mascarillas en aviones.

LO QUE DICEN ALGUNAS AEROLÍNEAS

Alaska Airlines dijo esta semana que los pasajeros suspendidos no serán bienvenidos de regreso. Southwest dijo que el fallo de un juez que anuló el mandato federal no cambiará su decisión de prohibir un número no revelado de pasajeros.

Los líderes de dos sindicatos que representan a los asistentes de vuelo y otros trabajadores de las aerolíneas criticaron a las aerolíneas que se están moviendo para traer de vuelta a los pasajeros suspendidos.

“Es indignante”, dijo Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo. “Se levantó el mandato federal de mascarilla, pero la pandemia no ha terminado”.

Nelson dijo que las aerolíneas “necesitan reducir la velocidad y considerar todas las posibles consecuencias de cualquier cambio de política”, y que no se debe permitir el regreso de ningún pasajero prohibido hasta que los sindicatos y los funcionarios de salud pública intervengan.

El fallo de una jueza federal en Florida anula el mandato sobre el uso de mascarillas en transporte público, pero algunas ciudades imponen sus propias reglas.

LA QUEJA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, que representa a los trabajadores de la industria de las aerolíneas, incluidas las azafatas de Southwest, también se quejó de que los transportistas no consultaron al sindicato ni proporcionaron un plan para proteger a los miembros de la tripulación. John Samuelsen dijo que la situación subrayaba la necesidad de una legislación federal que crearía una nueva lista de exclusión aérea para evitar que los pasajeros a los que una aerolínea les prohibía volar en una, no pudieran viajar en otra.

Esa idea ha sido promovida más notablemente por Delta y su CEO, Ed Bastian, pero no ha logrado ganar terreno en el Congreso. La legislación no especifica qué delitos colocarían a viajeros en la lista, o cómo solicitarían que se eliminen de ella. Los críticos dicen que a las personas se les podría negar la posibilidad de viajar sin el debido proceso para proteger sus derechos.

Las aerolíneas han informado más de 7,000 incidentes de pasajeros problemáticos a la Administración Federal de Aviación desde principios de 2021, cuando el descontrol a bordo de los aviones pareció despegar. Más de dos tercios de esos casos involucraron a pasajeros que se negaron a usar una mascarilla

Delta ha prohibido a unos 2,000 pasajeros; Alaska más de 1,700; y United alrededor de 1,000. American y Southwest nunca han revelado números.

Una jueza federal en Florida anuló el mandato de mascarillas que afecta aeropuertos, aviones y otros medios de transporte público.

Ha habido suficientes giros esta semana en la historia del mandato de la mascarilla como para hacer que incluso un viajero experimentado se sienta un poco mareado. El lunes, una jueza federal de Florida anuló el mandato, que databa de febrero de 2021 y también cubría el transporte público, incluidos trenes, subterráneos y autobuses. Ella dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no siguieron los procedimientos adecuados de elaboración de reglas.

En cuestión de horas, la mayoría de las aerolíneas se apresuraron a hacer que las mascarillas fueran opcionales. Cuando la Administración de Seguridad del Transporte anunció unas horas más tarde que no haría cumplir la regla, muchos, pero no todos, los aeropuertos y los sistemas de transporte público también hicieron que las mascarillas fueran voluntarias.

El miércoles por la noche, el Departamento de Justicia anunció que apelará el fallo de la jueza de Florida. Sin embargo, el gobierno de Biden no indicó si planea buscar una suspensión inmediata del fallo, lo que podría permitir que la TSA reanude la aplicación de la regla de la mascarilla.

Anunciaron que extenderán el requisito de mascarillas a nivel nacional para los sistemas de transporte público, mientras vigilan un repunte de casos de COVID-19 en algunas partes de Estados Unidos.

TOLERANCIA CERO

Mientras tanto, el administrador interino de la FAA, Billy Nolen, dijo que la agencia está haciendo permanente su política de tolerancia cero contra los pasajeros problemáticos. Según la política, la FAA puede solicitar multas sin emitir primero advertencias a los pasajeros revoltosos.

La reacción ha sido mixta al final del mandato de la mascarilla. El lunes, muchos pasajeros aplaudieron cuando se les dijo en pleno vuelo que podían quitarse las mascarillas. Otras personas recurrieron a las redes sociales para decir que no querían volar si otros pasajeros estaban sin mascarillas.

Kirby de United y el director comercial de American, Vasu Raja, dijeron que aún no han visto indicios de que la desaparición de la regla esté afectando la venta de boletos de una forma u otra.

Los funcionarios de las aerolíneas creen que cualquier aumento de clientes felices por no necesitar una mascarilla se verá compensado por las personas que eligen no volar porque otros pasajeros no usarán mascarillas.

Con la regla eliminada por ahora, las aerolíneas están entrenando sus esfuerzos de cabildeo para eliminar el requisito de que los viajeros internacionales pasen una prueba COVID-19 dentro de un día antes de abordar un vuelo a EEUU. Los funcionarios de la aerolínea creen que la regla está haciendo que los estadounidenses duden en reservar viajes internacionales porque podrían quedarse varados fuera de casa si contraen el virus en su viaje.