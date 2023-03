Advierten sobre los peligros de viajar a México y ofrecen opciones en el sur de Texas

Con la llegada de la temporada de vacaciones de primavera, las autoridades en la frontera de Texas están instando a los turistas y residentes evitar viajar a México debido a la creciente inseguridad en la región. En su lugar, están ofreciendo una variedad de opciones de viaje en el sur de Texas.

Piénselo dos veces antes de viajar a México: es la advertencia del Gobierno de Estados Unidos a solo días de que comiencen las vacaciones de primavera. "Para la gente que va a viajar para para México, que tengan mucho cuidado. No es recomendado ahorita por el gobierno", explica Daniel García, sargento de la Policía de Pharr.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La tragedia del viernes en Matamoros, México que cobró la vida de dos estadounidenses y dejó a otros dos hospitalizados, fue el detonante para que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera su más alta advertencia de “no viajar” a ciertos lugares de México debido al alto riesgo de inseguridad.

Además, aconsejan a los jóvenes turistas o residentes que eviten a toda costa la franja fronteriza, que no viajen o lo reconsideren. "Pues ayer me estaban invitando para allá, para Progreso y pues decidí mi familia y yo no ir por las circunstancias que están pasando ahorita en México", afirma Álvaro Díaz Negrete. De forma similar opina Diana Barrón, quien prefiere no viajar a México. "Antes nosotros viajábamos para San Luis Potosí, pero ya tenemos años que no lo hacemos por la inseguridad, verdad", dijo.

Autoridades recomiendan opciones de viaje como visitar la Isla del Padre Sur así como visitar el zoológico de Brownsville, que cuenta con atracciones y vida silvestre sin tener que cruzar la frontera. "Hay mucho que hacer. Si no tienen que ir para México, no es recomendado porque nunca sabemos qué pueda pasar¨, añade García.