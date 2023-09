Si piensa cruzar la frontera con productos avícolas lea esto antes de hacerlo

BROWNSVILLE, Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) recuerda al público viajero las restricciones para los productos avícolas procedentes de México o en tránsito por este país, incluidos los trofeos de caza y la carne de aves de caza.

"Queremos recordar al público viajero que los huevos frescos, pollo crudo y aves vivas o aves de corral siguen siendo prohibidos de entrada y el intento de traer estos u otros artículos agrícolas prohibidos daría lugar a retrasos de viajeros y puede resultar en una multa", dijo Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville. "CBP mantiene su compromiso de prevenir la propagación de la enfermedad virulenta de Newcastle y la Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI, por sus siglas en inglés)".

Desde el 26 de junio de 2012 y hasta nuevo aviso, hay restricciones temporales a la importación de aves de corral, aves comerciales, aves de compañía, otros tipos de aves (zoológicas, de investigación, de actuación), ratites, cualquier huevo aviar para incubar, productos y subproductos aviares sin procesar, y ciertos productos avícolas frescos procedentes de México. Se prohíbe la entrada en Estados Unidos de cualquiera de estas mercancías procedentes de México o en tránsito por este país, debido al diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en aves de corral comerciales. Estas restricciones pueden actualizarse a medida que se obtenga información epidemiológica adicional.

Los productos y subproductos aviares procesados originarios o en tránsito por México importados como carga deben ir acompañados de un permiso de importación del APHIS y/o de una certificación gubernamental que confirme que los productos fueron tratados de acuerdo con los requisitos del APHIS.

No se permite la entrada de productos y subproductos aviares no procesados originarios de México o en tránsito por México en el equipaje de pasajeros. Esto incluye trofeos y carne de aves cazadas y no totalmente terminadas.

No declarar los artículos agrícolas prohibidos también puede dar lugar a multas. Las sanciones por importaciones personales de artículos agrícolas prohibidos no declarados, dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden ascender a 500 dólares y a más de 250,000 dólares en el caso de las importaciones comerciales.

El público viajero puede obtener más información sobre la introducción de alimentos en EE.UU. consultando el enlace adjunto. Para obtener más información sobre frutas, verduras, alimentos preparados y otros artículos prohibidos, consulte el enlace de la guía "Know Before You Go" del CBP.

Para obtener información más detallada sobre las directrices del USDA para traer artículos agrícolas a EE.UU., los viajeros también pueden examinar el siguiente enlace.

U.S. Customs and Border Protection es la agencia fronteriza unificada dentro del Departamento de Seguridad Nacional encargada de la gestión integral, el control y la protección de las fronteras de nuestra nación, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola en y entre los puertos oficiales de entrada.