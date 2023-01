Fuerte viento arranca techo de casa en Santa Rosa y deja a familia sin hogar

Una casa en Santa Rosa, en el Condado Cameron, perdió su techo debido a los fuertes vientos que se generaron este martes 24 de enero debido a condiciones atmosféricas adversas, dejando a una familia de seis en la calle.

Todo el techo de la casa de la familia Cantú literalmente quedó esparcido por la calle y patio del vecino, tomándolos por sorpresa ya que apenas tenían seis meses de vivir ahí. "Estamos en shock, todavía. No lo podíamos creer", dijo Julio Cantú, quien no se encontraba en el hogar cuando ocurrió la tragedia. El hombre había salido a llevar a su hija a una cita médica y cuando regresó se llevó la sorpresa de que ya no tenía dónde vivir.

"Pero lo que duele es que, comoquiera, lo poquito que uno hace; los sacrificios para los niños, no espera uno cuando se van a ir. Es difícil por que para volver a comenzar uno otra ves, es difícil. Todavía no se acababa, pues es un proyecto y pues lo que pasó", expresó Julio visiblemente afectado por lo que está atravesando.

Inicialmente el techo parece intacto, pero realmente está igualmente de afectado que el exterior. Lo peor es que hacía apenas un mes había puesto parte de lo que se vió afectado por los vientos. Con poco dinero y mucho sacrificio la familia Cantú realizó mejoras que el viento se encargó de dañar.

Julio y su esposa Branca tienen cuatro hijos, por lo que su preocupación en reparar su casa es aún mayor. Si le gustaría apoyar a la familia Cantú ya sea con una donación monetaria o material puede hacerlo llamando al (956) 503-1690.