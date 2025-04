Miles de fieles ya han despedido al Papa; qué se espera hoy en sus servicios fúnebres

CIUDAD DEL VATICANO — Tantos dolientes hicieron fila para ver al papa Francisco dentro de la Basílica de San Pedro que el Vaticano mantuvo las puertas abiertas toda la noche, cerrando la basílica solo durante una hora y media el jueves por la mañana para limpieza.

La basílica estaba bañada en un silencio reverente mientras dolientes de todo el mundo hacían una lenta y tambaleante procesión por el pasillo principal para rendir sus últimos respetos a Francisco, quien murió el lunes a los 88 años después de un derrame cerebral.

El Vaticano dijo que más de 150,000 personas habían presentado sus respetos hasta el mediodía del viernes.

Este viernes es el último día que el público tiene para despedir al papa Francisco. A las 2 p.m. hora del Este, se realizará el ritual del cierre del ataúd, el cual será privado.

Y después de tres días de vista pública, el sábado se celebrará una Misa de funeral con jefes de estado en la Plaza de San Pedro. El Papa será enterrado en un nicho dentro de la Basílica de Santa María Mayor, cerca de su icono favorito de la Madonna.

Siguen llegando cardenales

Los cardenales continúan llegando a Roma para el funeral del sábado, y sumaban 149 para la mañana del viernes. Durante una sesión matutina "los cardenales comenzaron una conversación sobre la iglesia y el mundo,'' cuyos detalles permanecen privados.

No antes del 5 de mayo, después de nueve días de luto oficial, los cardenales menores de 80 años se reunirán en un cónclave para elegir un nuevo Papa. Se espera que ese número sea de 134, después de que el cardenal español Antonio Cañizares dijera que no podría llegar a Roma por razones de salud. El cardenal bosnio Vinko Puljic, mientras tanto, confirmó su participación después de recibir el visto bueno de los médicos, dijo la diócesis de Sarajevo.

“Aún no hemos abierto el Cónclave, y se siente", dijo el cardenal francés Jean-Paul Vesco, llegando para la reunión de los cardenales. "Por el momento, no creo que los cardenales estén diciendo '¿quién será el siguiente?' Por el momento estamos aquí completamente por Francisco".

Hay varios nombres que han surgido de cardenales que podrían ser los posibles candidatos favoritos para ser el sucesor del papa Francisco.

Rindiendo respetos

Las horas pasadas en fila por la majestuosa vía della Conciliazione a través de la Plaza de San Pedro y a través de la Puerta Santa hacia la basílica han permitido a los dolientes encontrar comunidad en torno al legado de inclusión y personalidad humilde del pontífice argentino.

Emiliano Fernández, un católico de México, estaba esperando en la fila alrededor de la medianoche, y después de dos horas aún no había llegado a la basílica.

“No me importa cuánto tiempo espere aquí. Es solo la oportunidad de (mostrar) cuánto admiré a Francisco en su vida,'' dijo Fernández, cuya admiración por el Papa creció durante su visita a México en 2016.

Robert Healy, un peregrino de Irlanda, voló impulsivamente desde Dublín solo para rendir sus respetos.

El pontífice argentino dejó claro en su testamento que no quería lujos en su ataúd.

“Creo que es realmente importante estar aquí, mostrar nuestro respeto al Santo Padre,'' dijo. "Volamos desde Dublín anoche, nos quedamos por un día, luego a casa esta noche. Simplemente sentimos que era realmente importante estar aquí.”

Entre los dolientes del primer día había un grupo de la iglesia de adolescentes de 14 años de cerca de Milán que llegaron para la ahora suspendida canonización del primer santo milenario, así como una mujer que rezó al Papa por una operación exitosa y una familia italiana que llevó a sus pequeños hijos a ver el cuerpo del Papa.

“Vinimos porque no los trajimos cuando estaba vivo, así que pensamos que los traeríamos para una despedida final,'' dijo Rosa Scorpati, quien salía de la basílica el miércoles con sus tres hijos en cochecitos. “Fueron buenos, pero no creo que realmente entendieran porque aún no han tenido que lidiar con la muerte.”

Seguridad

Las autoridades italianas han reforzado la seguridad alrededor del Vaticano, añadiendo drones a patrullas a pie y a caballo a sus controles a lo largo del río Tíber y la vía della Conciliazione, que conduce a la Plaza de San Pedro, para asegurar el área para los dolientes y la delegación extranjera esperada para el funeral.

El Vaticano dijo que 130 delegaciones están confirmadas, incluyendo 50 jefes de estado y 10 soberanos reinantes. Entre los que confirmaron su asistencia están el presidente Donald Trump con la primera dama Melania Trump, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El prefecto de Roma, Lamberto Giannini, dijo en una conferencia de prensa el jueves que “creo que la ‘máquina de seguridad’ está lista,'' pero permanecerá flexible y “lista para remodelar y sobre todo transmitir un sentido de serenidad".

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.