El legado del papa Francisco: un papado de reforma e inclusión

Déjenle a un argentino labrarse un legado emocionante y controvertido que influyó a miles de millones de personas en todo el mundo.

En un nivel similar al de Lionel Messi —amado y despreciado por algunos como una figura sagrada— el papa Francisco ha dejado una huella innegable en la Iglesia católica y más allá.

Mientras el mundo llora la muerte del Papa Francisco, XX años, quien nació como Jorge Mario Bergoglio, echemos un vistazo a los momentos significativos de su papado de XX años que hicieron que su tiempo como cabeza de la Iglesia católica se diferenciara de otros.

Misericordia e inclusión

No solo la ascensión de Francisco al papado en marzo de 2013 generó sacudidas al ser el primer papa jesuita y el primero del continente americano, sino que solo unos meses después también recibió elogios de la comunidad LGBTQ+ y críticas de sectores más tradicionales del catolicismo tras expresar compasión.

Cuando se le preguntó en julio de 2013 sobre si había un "lobby gay" dentro del Vaticano, Francisco dijo con franqueza: "Si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?"

"No deberíamos marginar a las personas por esto. Deben ser integradas en la sociedad", dijo entonces Francisco sobre la comunidad gay.

Aunque la Iglesia bajo Francisco no cambió fundamentalmente sus enseñanzas sobre la homosexualidad, su retórica enfatizó que todas las personas merecen dignidad y respeto.

Más allá de la inclusión LGBTQ+, Francisco abogó por los católicos divorciados y vueltos a casar, presionando por un enfoque más comprensivo. En su exhortación apostólica de 2016 "Amoris Laetitia", alentó al clero a guiar a las personas con compasión y comprensión en lugar de un legalismo doctrinal rígido cuando se trata de asuntos como el divorcio.

"Francisco también abrió la Iglesia a la conversación y al debate de una manera que no se había visto en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II", escribió el National Catholic Reporter.

Por supuesto, su papado no estuvo exento de tropiezos. En 2024, el papa utilizó un insulto para referirse a los hombres homosexuales, por lo que el Vaticano se disculpó más tarde. A pesar de eso, desde el principio, Francisco estableció un tono de apertura y cuidado, cambiando la Iglesia de una estricta aplicación de la doctrina hacia una postura más misericordiosa e inclusiva.

"Laudato Si'" y la acción climática

La encíclica del Papa Francisco de 2015, "Laudato Si'", fue un llamado a la responsabilidad ambiental, consolidándolo como un defensor del planeta. En el documento, instó a los líderes mundiales a reconocer el cambio climático como una crisis moral, advirtiendo contra la destrucción de los ecosistemas de la Tierra y el impacto desproporcionado en los pobres.

"La Tierra, nuestro hogar, está empezando a parecerse cada vez más a una inmensa pila de inmundicia", escribió Francisco, pidiendo una acción global urgente.

Como papa, Francisco utilizó su plataforma para impulsar acuerdos internacionales sobre política climática, apoyó los movimientos ecologistas de base y pidió que se alejara de una economía impulsada por el consumo que explota los recursos naturales.

Reformar las finanzas del Vaticano

Los escándalos y la corrupción han plagado durante mucho tiempo a las instituciones financieras del Vaticano, y el papa Francisco asumió la formidable tarea de limpiar la casa. Desde los primeros días de su papado, buscó modernizar y hacer cumplir la transparencia dentro del Banco del Vaticano y otros sistemas financieros de la Iglesia.

Francisco nombró auditores independientes, creó la Secretaría de Economía para supervisar las reformas financieras e impulsó la rendición de cuentas para combatir el lavado de dinero y la mala administración. El esfuerzo condujo a renuncias de alto perfil e investigaciones sobre transacciones dudosas que habían sido ignoradas durante años.

En 2017, Libero Milone, a quien Francisco contrató como el primer auditor independiente del Vaticano, renunció solo dos años después de asumir el cargo. Aunque renunció abruptamente, Milone dijo meses después que se vio obligado a renunciar después de descubrir evidencia de una posible actividad ilegal, y agregó que creía que algunos en el Vaticano no querían que los esfuerzos de Francisco por la reforma financiera tuvieran éxito. El subsecretario de Estado del Vaticano calificó sus comentarios de "falsos e injustificados".

A pesar de los esfuerzos de Francisco, los problemas financieros del Vaticano están lejos de resolverse, e incluso Francisco dijo que la resistencia interna "malévola" obstaculizó una verdadera reforma. Aun así, el impulso de Francisco por la transparencia y la gestión financiera ética marcó un cambio significativo en la forma en que la Iglesia manejó su vasta riqueza de miles de millones de dólares.

Un impulso a la descentralización

Francisco buscó cambiar no solo las políticas de la Iglesia, sino también la forma en que funcionaba en su núcleo. En contraste con la jerarquía de arriba hacia abajo que definió el gobierno católico durante siglos, impulsó un enfoque más descentralizado y participativo conocido como sinodalidad.

En 2021, Francisco lanzó el "Sínodo sobre la Sinodalidad", una iniciativa global de la Iglesia que busca reformar el proceso de toma de decisiones de la Iglesia. El proceso fue una consulta de varios años que buscó la opinión de obispos, sacerdotes y miembros regulares de la Iglesia para discutir cómo se gobierna la Iglesia y cómo se involucra con los problemas modernos, como el papel de las mujeres y la inclusión LGBTQ+.

Si bien los partidarios lo vieron como un paso hacia una Iglesia más comprometida donde se escuchen y respeten más voces, los críticos estaban preocupados por los posibles cambios en la doctrina católica.

El documento pedía un mayor papel de liderazgo para las mujeres, pero no llegaba a respaldar su ordenación. El esfuerzo no condujo a ningún cambio importante en la Iglesia Católica, pero aumentó la conversación y provocó el debate entre los reformistas católicos y los tradicionalistas.

El legado del Papa Francisco

El mandato del papa Francisco como líder de la Iglesia Católica fue cualquier cosa menos convencional. Lavó los pies de los prisioneros, regañó a los líderes mundiales por su inacción ante el cambio climático y luchó para hacer de la Iglesia un lugar de misericordia en lugar de exclusión.

Pero también enfrentó críticas, de los conservadores que sentían que era demasiado progresista y de los progresistas que sentían que no iba lo suficientemente lejos. A medida que la Iglesia mira ahora hacia el futuro y para reemplazarlo, una cosa es innegable: el Papa Francisco cambió el papado para siempre.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.