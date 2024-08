Luv Us Mutts se une a Desocupar los Albergues

El grupo de rescate Luv Us Mutts, ubicado en Mission, Texas, se encarga de rescatar a los animales con algún tipo de enfermedad no tratada o que han sido abusados, lastimados y/o abandonados por sus antiguos cuidadores. Luv Us Mutts, se dedica especialmente a restaurar la condición de los animales, ya sea con alguna cirugía o cuidado general, para después ayudarles a encontrar un lugar seguro donde puedan recuperar la confianza y el amor de una familia.

Su necesidad básica es comida para perros adultos y cachorros, al igual que comida para gatos y perros. Usted puede realizar su donativo material visitando su locación, o bien realizar un donativo monetario visitando el siguiente sitio web:

www.nfggive.org/guidestar/82-4787445

Así mismo, si usted desea contribuir con la causa, Luv Us Mutts necesita hogares temporales para las mascotas que han sido rescatadas y están en busca de un hogar permanente. Para conocer mas al respecto, visite www.luvusmutts.com y contáctelos para conocer los requisitos.