Adoptar o Acoger una Mascota con Humane Society of Harlingen

Humane Society of Harlingen (HSH por sus siglas en inglés) es un refugio de animales que sirve a la ciudad de Harlingen y sus alrededores. Al año, HSH otorga el cuidado y albergue a más de 6,000 animales sin hogar mientras les ayudan a encontrar una nueva familia y este agosto, se une a Telemundo 40 para desocupar los albergues.

HSH tiene alrededor de 200 mascotas disponibles para adopción. Estas mascotas, contaran con su cartilla de vacunación actualizada, microchip, esterilizadas y contaran con un preventivo para pulgas y garrapatas. Y aunque durante el mes de agosto, Telemundo 40 apoya a Humane Society of Harligen con adopciones gratuitas o bajo donativo voluntario, este albergue necesita de igual manera gente que pueda proporcionar un refugio para estas mascotas con plan de adopción.

Existe una diferencia entre adopción y plan de refugio o acogimiento. La adopción es el proceso en el cual la persona tomará una responsabilidad completa sobre su mascota y le dará un hogar y atención necesaria. Mientras que el acogimiento es una opción para darles una vida de calidad en lo que esperan un nuevo hogar. La persona que se enrola en este programa tiene la opción de adoptar a esta mascota de manera próxima. Esto ayuda a salvar vidas de las mascotas y les ayuda a encontrar un hogar adecuado, ya que, al acoger a una mascota, usted y su familia tienen la oportunidad de conocer el comportamiento de esta mascota, ver sus necesidades y permitirle socializar con su familia prospecta.

Adoptar en Humane Society of Harlingen es fácil, solo necesitas ir al albergue en 1106 Markowsky Ave, Harlingen para conectar con tu futura mascota y llenando una simple aplicación y con un donativo voluntario o de manera gratuita, usted podrá llevarse o Ozzy, Trixie, Cholula, Oliver o cualquier otra mascota que HSH tiene para ti. De igual forma, también podrá solicitar más información y/o aplicar para acoger a un animal y ayudarle a conectar con tu familia y su nuevo hogar.

No te olvides de visitar Humane Society of Harlingen este 27 de agosto de 11 AM a 4 PM y acompáñalos en el evento para Desocupar los Albergues.