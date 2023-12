Tiene 38 años y solo gasta $792 al mes para vivir en una casa rodante de 160 pies cuadrados

¿Crees que puede caber tu vida en un espacio del tamaño habitual de un puesto de aparcamiento?

Carly DeFelice no lo haría de otra manera. Esta directora de comunidad de 38 años, que trabaja en un espacio de cotrabajo en Austin, Texas, vive en una casa rodante de 20 pies por 8 pies, y no piensa dejarla pronto.

"Me encanta la vida pequeña. Me encanta todo. Me encanta que todo tenga su sitio", dice a CNBC Make It. "Es tan peculiar, tan raro, pero es tan divertido".

Por supuesto, no siempre ha sido el sueño de su vida. DeFelice comenzó su viaje de vida pequeña en 2019, cuando se sentía agotada por su carrera y se tomó un año sabático. Rápidamente aprendió que amaba la flexibilidad y la simplicidad de la vida diminuta, pero que dirigir tu vida desde una casa rodante significaba adquirir algunas habilidades nuevas.

"Al principio, todo me intimidaba", dice. "No tenía ni idea de cómo hacer nada con los tanques: las aguas negras, las aguas grises… todo era como un idioma extranjero para mí".

Con el tiempo, DeFelice aprendió y ahora vive una vida estacionaria, instalando su caravana en un parque con otras caravanas y casas diminutas. Con el beneficio de la experiencia, esto es lo que ella dice que es lo mejor -y lo peor- de vivir en una caravana.

VENTAJA: ECONOMÍCO

DeFelice compró su casa rodante y un SUV para transportarlo, pagando $14,000 por cada uno. Esto le da una ventaja en el gasto mensual con respecto a otros campistas que han optado por financiar alojamientos más lujosos.

"Mucha gente compra vehículos caros, así que tienen que pagar la caravana. Y luego compran un camión enorme para transportarla", explica. Pagar por un vehículo que podía permitirse en efectivo y evitar pedir un préstamo, dice, "hace que todo sea mucho menos costoso."

DeFelice paga $750 por el lote en el que estaciona en East Austin, aunque pagó tan poco como $350 al mes cuando vivió brevemente en Carolina del Sur.

En septiembre de 2023, pagó unos $42 por servicios públicos, divididos entre propano, agua y electricidad. La conexión Wi-Fi está incluida en el alquiler de su parcela.

Sumándolo todo, DeFelice paga unos $792 al mes por vivir a un corto trayecto en bicicleta de su oficina.

DESVENTAJA: EL MANTENIMIENTO

Antes de intentarlo, DeFelice pensaba que el mantenimiento sería bastante sencillo. "Pensaba que no habría nada sucio", dice.

"De alguna manera, no es el caso. Es otoño, así que entran hojas. Estás constantemente barriendo. Y todo se rompe constantemente".

Aunque sus servicios son limitados, DeFelice ha tenido que aprender a arreglar numerosos problemas que han surgido, como la falta de presión del agua en la ducha, que resultó ser un aireador roto. Una vez que DeFelice lo arregló, tuvo que averiguar cómo desatascar el desagüe de la ducha.

"Si estás pensando en vivir en una autocaravana, siempre hay que tener en cuenta el mantenimiento", dice.

VENTAJA: LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

A DeFelice le gusta la sensación de comunidad que le da tener su casa rodante aparcada en Austin, la ciudad donde ha pasado la mayor parte de su vida adulta. Pero tener una casa sobre ruedas significa que tiene la libertad de cogerla y vivir donde quiera.

Antes de regresar a Texas, DeFelice emprendió un largo viaje por carretera, remolcando su vehículo por el noroeste del Pacífico, con paradas en Sedona (Arizona), Devil's Bridge (Puente del Diablo), el Gran Cañón, Pismo Beach (California) y un montón de parques nacionales.

"Lo más estimulante del mundo es remolcar mi autocaravana", dice DeFelice. "Me sentí muy orgulloso de enganchar el remolque a mi todoterreno y salir a la carretera. Hay una increíble sensación de libertad, aventura y emoción que no podría explicar a menos que lo hayas hecho de verdad".

DESVENTAJA: VIVIR SIN CIERTOS LUJOS

El remolque de viaje de DeFelice no tiene las campanas y silbatos que podrían venir con un casa rodante más glamorosa, y mucho menos un apartamento.

"Siempre estoy fregando platos. No tengo un lavaplatos", dice. La lavandería también tiene que ser subcontratada. "No me gusta el hecho de no tener lavadora ni secadora, así que es algo bastante molesto".

Un lujo que algunos habitantes de apartamentos podrían dar por sentado: una bañera.

"Lo que más echo de menos en una casa rodante es no tener bañera", dice DeFelice. "Me encanta un buen baño caliente para relajarme. Quizá me haga con una bañera japonesa, que es como un baño diminuto".

En general, DeFelice está contenta de que su pequeña casa le permita llevar una vida sencilla y reducida. "Creo que el mejor uso del espacio es no tener cosas al azar. Soy muy consciente de las cosas que compro", dice.

"Miro a mi alrededor y digo sinceramente: 'Vaya, tengo todo lo que necesito'".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.