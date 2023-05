Tu especialidad universitaria puede tener un profundo impacto en tus ingresos.

Dentro de los cuatro años posteriores a la graduación, algunas especializaciones pueden ganar hasta $256,539, mientras que otras ganan menos de $10,000 por año, según un nuevo informe de The HEA Group, una firma consultora de investigación y educación superior.

Las carreras con mayores ingresos se encuentran en los llamados campos STEM, o títulos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La mitad de las 10 carreras principales con graduados que ganan más dinero son subcategorías de ingeniería.

Michael Itzkowitz, fundador y presidente de The HEA Group, analizó los datos recopilados por el Departamento de Educación de EEUU de más de dos millones de estudiantes que recibieron ayuda financiera federal y se graduaron en 2015 o 2016. Sus ingresos se midieron en 2019 y 2020.

LAS 10 CARRERAS MEJOR PAGADAS

Ingeniería nuclear -- $131,454 (salario medio)

Biomatemática, bioinformática, biología computarizada -- $116,918

Investigación de operaciones -- $112,097

Arquitectura naval e ingeniería marina -- $109,121

Ciencias de la computación -- $104,799

Transporte marítimo -- $103,626

Ingeniería en computación -- $99,063

Medicina veterinaria -- $97,533

Ingeniería en petróleo -- $96,957

Ingeniería en sistemas -- $95,224

Las carreras con el mayor potencial de ingresos tienden a brindar capacitación técnica especializada en un campo en demanda, como atención médica o tecnología, dijo Itzkowitz.

Los graduados de ingeniería nuclear son los que más ganan, con un salario medio anual de $131,454. El aumento de los pedidos de energía limpia y renovable ha estimulado la demanda de ingenieros nucleares en medio de los desafíos con la energía eólica y solar.

Los ingenieros, en general, son necesarios en una amplia variedad de industrias, incluidas la fabricación, la ciberseguridad, la construcción y la agricultura, dijo Itzkowitz. Los ingenieros químicos y los ingenieros industriales, que consistentemente han sido dos de las carreras universitarias mejor pagadas en los últimos años, también son dos de las ocupaciones que se prevé que crezcan más para 2031, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La biología es otra especialización que puede abrir las puertas a una amplia gama de oportunidades bien remuneradas, y no solo en el campo de la medicina, dijo Itzkowitz.

"Si bien muchos estudiantes de biología pueden tener el deseo de ir a la facultad de medicina, algunos no lo hacen y no tienen problemas para encontrar trabajos con salarios competitivos, como un biotecnólogo o un científico investigador, justo después de la universidad", dijo Itzkowtiz.

De manera similar, la medicina veterinaria es un campo que incluye una amplia gama de especializaciones, desde técnicos veterinarios hasta programas "preveterinarios" para veterinarios, un trabajo que requiere un título de doctor en medicina veterinaria además de una licenciatura.

Los datos del Departamento de Educación de EEUU no incluyen los salarios de las personas que actualmente están inscritas en programas de grado avanzado, como escuelas de medicina y negocios.

Las carreras que no son de ingeniería en el top 10 son biomatemáticas, transporte marítimo, medicina veterinaria, ciencias de la computación e investigación de operaciones, que generalmente se enfocan en el desarrollo y la aplicación de modelos matemáticos o de simulación para resolver problemas con sistemas operativos.

Jeff Levy, consultor educativo independiente en Santa Monica, advierte a los estudiantes que no elijan una especialización únicamente por su salario potencial. Como le dijo anteriormente a CNBC Make It, "No hay forma de saber, con 100% de certeza, qué profesiones pagarán mejor en 5 o 10 años".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.