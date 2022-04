¿Has estado recibiendo últimamente mensajes de texto extraños de ti mismo?

No te preocupes, no estás solo y probablemente no estás teniendo una experiencia paranormal. La última tendencia en mensajes de texto no deseados implica que los usuarios de teléfonos móviles reciben mensajes de lo que parece ser su propio número.

Los mensajes generalmente afirman ser del proveedor de servicios inalámbricos del usuario, hacen referencia a la factura inalámbrica del destinatario e incluyen un enlace a un "regalo gratis". Alerta: el enlace conduce a sitios web potencialmente maliciosos, según los usuarios de Reddit y Twitter.

Todo es potencialmente muy confuso. Esto es lo que necesita saber sobre estos mensajes de spam y lo que puede hacer al respecto:

¿POR QUÉ RECIBO ESTOS MENSAJES DE TEXTO?

El lunes, The Verge informó que el fenómeno parece afectar solo a los clientes de Verizon Wireless. Un portavoz de Verizon confirmó el problema en un comunicado a CNBC Make It.

“Como parte de un esquema de fraude reciente, los malhechores han estado enviando mensajes de texto a algunos clientes de Verizon que parecen provenir del propio número de los clientes”, dijo Rich Young, portavoz de Verizon. “Desde que se descubrió el esquema, nuestra compañía ha hecho un esfuerzo significativo para limitar la actividad actual”.

Young notó un aumento reciente en los mensajes de texto no deseados en todos los proveedores de servicios inalámbricos y dijo que Verizon está “trabajando activamente con otros en nuestra industria y con las fuerzas del orden de EEUU como parte de una investigación destinada a identificar y detener a estos estafadores y sus acciones ilegales”.

Robokiller, una empresa que fabrica una aplicación móvil para bloquear llamadas y mensajes de texto no deseados, dijo que había rastreado más de 5,000 incidentes del mismo número de mensajes de texto no deseados durante la semana pasada, hasta el jueves.

Según Robokiller, las versiones típicas de los mensajes de texto no deseados incluyen mensajes que dicen: "Mensaje gratuito: su factura está pagada en marzo", junto con un enlace dudoso que pretende ofrecer un obsequio. En otros casos, el mensaje de spam incluye un enlace que pretende llevar al destinatario a una encuesta de Verizon, según CNET.

Un escritor de The Verge señaló que hacer clic en el enlace de un mensaje en particular llevó al escritor al sitio web de Channel One Russia, una cadena de televisión administrada por el gobierno ruso. “No tenemos indicios de ninguna participación rusa” en los mensajes de spam, dijo Young.

Un portavoz de AT&T le dijo a CNBC Make It: “Estamos monitoreando esta situación de cerca y no hemos visto nada similar en nuestra red”. Un portavoz de T-Mobile no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC Make It.

¿QUÉ PASA CON OTROS TIPOS DE MENSAJES DE SPAM?

La reciente avalancha de mensajes de texto de spam del mismo número se produce en medio de un aumento en estos mensajes en general recibidos por los clientes inalámbricos de EEUU en los últimos años.

El año pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) advirtió que los mensajes de texto no deseados han aumentado durante la pandemia de COVID-19, y que es más probable que los estafadores se aprovechen de los estadounidenses desesperados que sufren problemas financieros o de salud. Robokiller dijo que los estadounidenses recibieron un total de 87,800 millones de mensajes de texto no deseados en 2021, un aumento de 58% con respecto al año anterior.

Los mensajes de texto no deseados a menudo se denominan phishing por SMS o ataques "smishing", en los que los estafadores intentan engañar a los usuarios inalámbricos para que compartan información personal o hagan clic en enlaces plagados de malware. En algunos casos, los estafadores engañan al identificador de llamadas de su teléfono para que parezca que un mensaje de texto o una llamada provienen de un número local o asociado con el gobierno, una práctica llamada "suplantación de identidad".

En el caso de los mensajes de spam del mismo número, parece que los "malos actores" pueden incluso falsificar los propios números de los destinatarios, lo que agrega otra capa al proceso.

¿QUÉ PUEDO HACER AL RESPECTO?

Los expertos en seguridad sugieren que siempre debe tener cuidado al responder llamadas telefónicas o mensajes de texto de números no identificados o desconocidos.

La FCC agrega que "nunca debe compartir su información personal o financiera por correo electrónico, mensajes de texto o por teléfono". La agencia también desaconseja hacer clic en enlaces o archivos adjuntos que recibe en cualquier mensaje de texto, y llamar a su amigo que le envió un mensaje de texto con un enlace antes de hacer clic, para asegurarse de que no haya sido pirateado.

Verizon ofrece consejos similares para lidiar con posibles ataques de phishing que involucran textos sospechosos. La compañía dice que no debe responder a los mensajes sospechosos en absoluto. En cambio, Verizon aconseja a los clientes que reenvíen los mensajes de texto no deseados, en particular los que afirman ser de Verizon, a S-P-A-M (7726).

También puede denunciar posibles mensajes de texto y correos electrónicos no deseados a las agencias gubernamentales y a las fuerzas del orden, lo que incluye completar el formulario de denuncia de fraude en línea de la Comisión Federal de Comercio y el Centro de denuncias de delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones.

Si hace clic en un enlace malicioso, los expertos dicen que tu mejor opción es evitar ingresar cualquier información y desconectar su dispositivo de Internet lo antes posible. Luego, ingrese a la configuración de su dispositivo, verifique si hay aplicaciones que no recuerda haber descargado y elimínelas.

También puede usar una aplicación antivirus para escanear su dispositivo en busca de malware y cambiar las contraseñas de cualquier cuenta que crea que puede haber sido comprometida. Si crees que tu información personal o financiera podría haberse visto comprometida, también puedes congelar tu crédito de forma gratuita para evitar un posible robo de identidad.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tom Huddleston Jr para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.