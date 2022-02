La Administración del Seguro Social recomienda que los beneficiarios visiten su sitio web como primera parada mientras la agencia trabaja para reabrir sus oficinas.

Pero muchas personas son reacias a solicitar beneficios en línea. Solo alrededor de la mitad de los jubilados han usado ese método desde 2013, según el Centro para la Investigación de la Jubilación del Boston College.

Eso es incluso cuando la Administración del Seguro Social ha mejorado sus herramientas para las solicitudes en línea, y se espera que continúe haciéndolo luego de una orden ejecutiva reciente firmada por el presidente Joe Biden.

También hay otro recurso valioso: las declaraciones de beneficios en línea recientemente rediseñadas, que pueden contener información clave para aumentar sus beneficios de jubilación del Seguro Social.

Se puede acceder a los estados de cuenta en línea creando una cuenta My Social Security. Las personas de 60 años o más que actualmente no reciben beneficios y que no se han registrado en una cuenta en línea deben recibir sus estados de cuenta por correo tres meses antes de su cumpleaños.

La agencia recomienda que los trabajadores de todas las edades revisen sus declaraciones anualmente para verificar su precisión. Eso se aplica a los trabajadores de todas las edades que contribuyen al programa, de 18 a 70 años en adelante.

Esos registros también contienen pistas sobre cómo aprovechar al máximo sus beneficios, dicen los expertos. Además, hay información adicional que no está incluida en esas declaraciones que debe buscar.

ESTIMACIONES DE BENEFICIOS DE JUBILACIÓN

Las declaraciones rediseñadas ahora tienen un gráfico de barras azul que incluye estimaciones de beneficios cuando alguien está reclamando en nueve edades de muestra diferentes.

Si reclama a los 62 años, cuando se vuelve elegible por primera vez, tomas beneficios reducidos permanentemente.

La cantidad de sus cheques de beneficios aumentará por cada año que espere hasta los 70 años. Si los reclama a su plena edad de jubilación, generalmente 66 o 67 años, según su año de nacimiento, recibirá 100% de los beneficios que ganó. Espere más allá de esa edad y sus beneficios aumentarán aún más. Eso se detiene a los 70 años, ya que no hay aumento por retrasar los beneficios más allá de ese punto.

La tabla incluida en el estado de cuenta muestra el monto de su beneficio de jubilación mensual proyectado desde los 62 hasta los 70 años.

“El formulario de la barra azul es una adición bienvenida para los trabajadores que necesitan información que les ayude a tomar buenas decisiones sobre sus beneficios”, dijo David Freitag, consultor de planificación financiera y experto en Seguridad Social de MassMutual.

REGISTRO DE GANANCIAS

Las nuevas declaraciones también incluyen una tabla del historial de ganancias de un trabajador, con las ganancias gravadas para el Seguro Social y Medicare desglosadas por separado.

Sin embargo, la nueva declaración incluye solo 20 años de ganancias, mientras que el formato de declaración anterior incluía todos los años en el registro de ganancias de un trabajador.

Un historial de ganancias completo está disponible en las cuentas personales de My Social Security de los trabajadores. Los expertos dicen que mirar solo 20 años es limitante y es importante dar un paso adicional para ver su historial completo de ganancias.

El Seguro Social calcula sus ingresos mensuales promedio en función de sus 35 años de mayores ingresos.

Pero pueden ocurrir errores. La Administración del Seguro Social y otros expertos aconsejan a los trabajadores que verifiquen su historial de ganancias para asegurarse de que muestre la cantidad correcta ganada cada año y que no se haya omitido ninguno de sus ingresos.

Ver su historial completo de ganancias también puede ayudarlo a saber cuánto de sus beneficios se puede ajustar si trabajó en trabajos en los que ganó una pensión y no pagó impuestos del Seguro Social. Esas compensaciones se conocen como Disposición de eliminación de ganancias imprevistas o Compensación de pensión del gobierno y afectan tanto la elegibilidad de beneficios de usted como la de su familia.

“La única forma sólida de probar las compensaciones WEP/GPO es ver el historial de ganancias completo”, dijo Freitag.

PRESTACIONES POR INVALIDEZ Y SUPERVIVENCIA

Además de la elegibilidad para el beneficio de jubilación, la declaración también proporciona estimaciones de cuál sería su ingreso mensual si reclamara los beneficios por discapacidad.

También hay estimaciones de la cantidad de ingresos mensuales a través de los beneficios para sobrevivientes que su cónyuge elegible o sus hijos menores pueden recibir si fallece.

ELEGIBILIDAD PARA MEDICARE

La declaración de beneficios también le permitirá saber si ha obtenido suficientes créditos para calificar para Medicare a los 65 años.

Si bien no es obligatorio inscribirse en la Parte B de Medicare cuando cumple años, no hacerlo puede provocar demoras o primas mensuales más altas en algunas circunstancias, señala la Administración del Seguro Social.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.