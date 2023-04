La tarde ideal de Christian Sanya es ver Lifetime mientras dobla meticulosamente la ropa. Podría pasarse horas metiendo las mangas de las camisas y asegurándose de que cada pliegue quede plano y sin arrugas.

Por casualidad, se encontró con un negocio secundario que le permite hacer casi exactamente eso: Comenzó a lavar la ropa de otras personas a través de la plataforma de lavandería bajo demanda SudShare en 2019. El año pasado, ella ganó $46,000 en la plataforma, según documentos revisados por CNBC Make It.

Las ganancias ayudaron a Sanya, de 44 años, que también gana $76,000 al año como tecnóloga de laboratorio médico a tiempo completo, y a su marido a abrir una lavandería propia en Lanham, Maryland. Se llama Laundry Room, es rentable, la gestionan cuatro empleados y genera hasta $24,000 de ingresos al mes.

Eso no significa que vaya a dejar de lado su negocio. De hecho, lo considera una adicción.

"No es un trabajo fácil, pero si te gusta, es dinero fácil", dice Sanya. "Pero la lavandería siempre ha sido lo mío… No lo siento como un trabajo".

EMPEZANDO UN NEGOCIO SECUNDARIO DE LAVANDERÍA

De niña, la lavandería era la tarea que más le gustaba, por eso Sanya dice que puede doblar una colada en tres minutos. Es una afición que le viene de lejos: Cuando se casaron, le dijo a su marido que su sueño era abrir una lavandería. La pareja incluso intentó comprar una a un conocido en 2015, pero no pudieron permitírselo.

En 2019, a la hija de Sanya, que entonces tenía seis años, le diagnosticaron autismo. Entonces, Sanya perdió su trabajo. No tenía tiempo para solicitar puestos a tiempo completo, así que empezó a buscar trabajos que le permitieran estar en casa la mayor parte del día mientras ultimaba el plan de cuidados de su hija.

Empezó con Instacart, pero pasaba demasiado tiempo en el coche y en las tiendas de comestibles. Uno de sus clientes de Instacart se fijó en su atención al detalle y le sugirió SudShare. Abandonó Instacart y se unió a la plataforma de lavandería esa misma noche.

A pesar de que cada vez hay más gente que ahorra y trabaja desde casa, Sanya está más ocupada que nunca en SudShare, dice. Incluso cuando volvió a trabajar en un hospital en marzo de 2020, esperando que la demanda de personal sanitario se disparara y los pedidos de lavandería cayeran en picado, mantuvo activo su perfil de SudShare.

Hoy en día, sigue atendiendo 12 horas de peticiones de lavandería al día, con su marido y los empleados de Laundry Room cubriendo los huecos mientras ella está en el trabajo.

"Tienes que sacrificar mucho para saber que hacia donde vas, el punto final, va a dar sus frutos", dice Sanya. "He renunciado a pasar tiempo con la familia, he renunciado a mis citas nocturnas. He renunciado a muchas cosas por SudShare en este momento".

USANDO EL DINERO PARA COMPRAR UNA LAVANDERÍA

El año pasado, la lavandería que Sanya y su marido intentaron comprar ocho años antes volvió al mercado. Ahorraron suficiente dinero, en parte de SudShare, para comprar la lavandería directamente, sin hipoteca, por $200,000.

The Laundry Room abrió sus puertas en septiembre de 2022, después de que Sanya y su marido gastaron otros $10,000 en renovar el suelo y la pintura. Ahora, el negocio de 40 máquinas está gestionado día a día por cuatro empleados.

En un día normal, Sanya se levanta temprano para preparar a sus hijos para el colegio y sale a las 8 de la mañana para recoger las primeras cargas de ropa. Recibe hasta seis pedidos de SudShare (de tres a cuatro cargas de ropa cada uno) al día. Ocasionalmente, también recibe pedidos de Laundry Care, un servicio a la carta de la competencia.

Ahora que tiene muchas máquinas a su disposición, el proceso es más eficiente: Sanya pasa sólo dos o tres horas al día en la lavandería, dice. A veces se lleva a sus cuatro hijos para enseñarles el valor de cuidar de los demás.

"Me niego a aceptar que no se pueda prestar un buen servicio en nuestra comunidad", afirma. "Estoy dispuesta a cambiar eso y eso es lo que estoy haciendo, una lavandería a la vez".

BALANCEANDO SU RUTINA DIARIA

Ser propietaria de un negocio, trabajar a jornada completa y mantener un negocio paralelo ocupan todo el tiempo libre de Sanya. Su rutina es como un "rompecabezas" y normalmente sólo duerme cuatro horas por noche, dice.

Preferiría pasar más tiempo con sus hijos. Su plan para alcanzar ese objetivo: abrir suficientes lavanderías para convertir el negocio en una marca de lavanderías en toda regla y obtener suficientes ingresos pasivos de las lavanderías para dejar su trabajo a tiempo completo.

Sanya y su marido ya están preparando la apertura de una segunda lavandería. Después de eso, no está muy segura de cuál será su próximo paso, añade.

No será fácil. Tendrá que dedicar mucho tiempo a trabajar en ese segundo local antes de pensar en un tercero. Convertir sus ingresos en pasivos significará aprender a encontrar y formar a más empleados con experiencia de gestión, para poder pasar menos tiempo en las lavanderías.

"Nunca pensé que esto pasaría", dice Sanya. "Nunca lo había soñado sobre el papel ni nada, pero estoy construyendo lo que quiero que sea en el futuro".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.