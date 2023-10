La pandemia del COVID-19 y el aumento de los nómadas digitales enviaron a miles de estadounidenses en busca de un estilo de vida mejor. Muchos de ellos aterrizaron en Ciudad de México.

La capital de México, Ciudad de México o CDMX, es la ciudad más grande de América del Norte, con una población de área mayor de casi 22 millones de personas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Su población creció un 3%, o alrededor de 600,000 personas, entre 2019 y 2023, según The World Population Review. Durante ese tiempo, de 2019 a 2022, el número de estadounidenses que solicitaron o renovaron visas de residencia se disparó en alrededor del 70%, saltando de alrededor de 17,800 a más de 30,000, según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de México.

Debido a que muchos nómadas digitales ingresan a México con visas de turista, que les permiten permanecer en el país hasta por seis meses, es casi imposible saber cuántos estadounidenses han superado esas visas y están viviendo y trabajando allí a tiempo completo.

De 2019 a 2022, el número de estadounidenses que solicitaron o renovaron visados de residencia se disparó cerca de un 70%. (Gene Kim para CNBC Make It/Gobierno de México, Unidad de Política Migratoria)

CNBC Make It habló con varios estadounidenses que viven en Ciudad de México, quienes nos dijeron que la zona es más barata, ofrece un estilo de vida más relajado y es rica en cultura y comunidad. Y aunque México sufre índices de delincuencia significativamente más altos que Estados Unidos, algunos estadounidenses de raza negra afirman que la región puede sentirse más segura e integradora.

Sin embargo, algunos habitantes de la zona afirman que esta avalancha de expatriados amenaza con cambiar el tejido de la ciudad. Los precios de los alquileres suben, proliferan los alquileres de corta duración y los mexicanos se ven desplazados por los recién llegados más prósperos. Estos días, al pasear por algunos barrios populares, se oye hablar más inglés que español, y se ven cafeterías abarrotadas de trabajadores a distancia con sus ordenadores portátiles.

Para los locales, la afluencia de extranjeros es complicada: crea más riqueza para algunos residentes mexicanos mientras expulsa a otros.

EN BUSCA DE UNA VIDA MÁS SENCILLA

Kyla Moran, de 33 años, visitó Ciudad de México por primera vez en 2017 durante dos meses. La ex modelo dice que se enamoró de la ciudad y que llevaba años queriendo vivir allí.

Morán se mudó a la Ciudad de México en 2019 y ahora es residente permanente y vive con Dai, su novio mexicano. (Tasia Jensen y Beatriz Bajuelos para CNBC Make It)

"La verdadera riqueza de vivir aquí es lo comunitario que es, lo fácil que es conocer a tus vecinos", dice Moran, quien se reubicó en la Ciudad de México en 2019.

Como inmigrante estadounidense en México, Moran cree que es importante aprender el idioma, hacer amigos locales y sumergirse en la cultura doméstica. "Si vas a venir aquí, haz un esfuerzo por estar aquí", dice Moran.

"Vivir fuera de mi lengua materna es difícil, pero siento que la calidad de vida, mi comunidad y los amigos que tengo hacen que valga la pena".

Hutchins vive en México desde 2011. (Tasia Jensen y Beatriz Bajuelos para CNBC Make It)

La fuerza de la comunidad es la razón por la que Caitlin Hutchins y su esposo decidieron criar a su hija, Cora, en la Ciudad de México.

Hutchins, de 38 años, era asistente legal en Carolina del Norte antes de mudarse a Ciudad de México en 2011 para estar con su ahora marido, Víctor.

"Apreciamos mucho que México tenga una cultura colectivista y no tan individualista", dice. "Valoro que mi hija esté creciendo con ese tipo de mentalidad de que hay un nosotros, hay un nosotros. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros".

Adalia Aborisade, de 48 años, se mudó a Ciudad de México en 2017 después de enseñar estudios sociales, geografía e historia en escuelas públicas de Texas durante 19 años.

"La cantidad de paz y tranquilidad que tengo en esta vida - no lo cambiaría por nada del mundo", dice Aborisade.

"Lo que más ha cambiado en mi vida es mi forma de pensar sobre el trabajo y el ocio. Las cosas son mucho más relajadas que en Estados Unidos".

Cuando Aborisade vivía en Texas, tenía una casa de 3,623 pies cuadrados y una hipoteca de $2,612 al mes. El alquiler de su apartamento de 861 pies cuadrados en el barrio Navarte de Ciudad de México cuesta 13,000 pesos al mes, unos 728 dólares.

"El sueño americano es una farsa. Porque yo tenía la casa, los coches, los niños. Hice todo eso, pero incluso logrando esas cosas, todavía parecía que no era suficiente", dice Aborisade. "Sentía que en ese momento [de mi vida] me derrumbaba bajo el peso de todas las expectativas que había sobre mí como profesora".

Hutchins se hace eco de las opiniones de Aborisade y afirma que es fácil confundir el sueño americano con la búsqueda de ingresos, la adquisición de productos y el consumismo.

En Ciudad de México, Hutchins no está tan centrada en "tener cosas", dice: "En mi pequeño rincón del mundo, las cosas están bastante bien. Son sencillas. No son elegantes. No he adquirido cosas, pero me satisface profundamente la sencillez de esta vida".

Aborisade añadió que, desde que se mudó a Ciudad de México, se siente más segura y protegida que en Estados Unidos.

Keith Brown fue profesor en Estados Unidos durante 17 años. Brown sabía que quería abandonar el país, pero la pandemia y la pérdida de sus padres en 2020 y 2021 contribuyeron a adelantar su decisión.

Brown fue profesor en Estados Unidos durante 17 años antes de decidir que quería trasladarse a Ciudad de México.(Tasia Jensen y Beatriz Bajuelos para CNBC Make It)

Brown afirma que el asesinato de George Floyd facilitó su decisión de abandonar Estados Unidos porque, como negro, no quería vivir en "un país tan impregnado de negatividad y racismo".

"Ver a una persona ejecutada públicamente una y otra vez mientras estábamos atrapados en casa realmente cambió mi forma de pensar y la de mucha gente", afirma Brown.

Brown lleva cerca de un año en Ciudad de México. En lugar de preocuparse por la planificación de las clases y gastar su propio dinero en material escolar, se pasa el día comerciando hasta primera hora de la tarde. Toma clases de español, participa en un club de ajedrez y juega al baloncesto. Actualmente, Brown está solicitando la residencia permanente.

"Tengo un sueño: que me traten como a los demás, con justicia, igualdad y paz", dice Brown.

"Ciudad de México es un lugar donde he podido conseguirlo, y ahora tengo tiempo para mí".

En Ciudad de México, el 10% de los hogares con mayores ingresos gana 13 veces más que el 10% con menos ingresos, según una encuesta nacional mexicana sobre ingresos y gastos de los hogares. Es más, el 10% de los hogares con mayores ingresos gana, de media, unos $65,000 al año, según el Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía de México.

Mientras tanto, el salario medio en la Ciudad de México en 2022 era de unos 357,240 pesos al año, unos $20,000 dólares.

Compara eso con la ciudad más grande al norte de la frontera -el área metropolitana de Nueva York-, donde el salario promedio es cercano a los $80,000 al año, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales analizados por el economista en jefe de ZipRecruiter.

UNA CRECIENTE CRISIS DE LA VIVIENDA

Este creciente número de nómadas digitales llama la atención sobre un problema de vivienda más amplio en Ciudad de México, incluida la prevalencia de los alquileres a corto plazo.

Según un estudio reciente del MIT, se estima que todo México necesitará más de 800,000 nuevas viviendas al año durante los próximos 20 años para dar cabida al crecimiento de la población.

En 2022, el gobierno de Ciudad de México se asoció con Airbnb para promover la ciudad como centro mundial de trabajo a distancia. El movimiento se produjo cinco años después de que la capital se convirtiera en la primera ciudad de América Latina en la que Airbnb implementó un impuesto sobre el alojamiento.

Según el sitio web de la empresa, los huéspedes que reserven alojamientos de Airbnb ubicados en Ciudad de México pagarán entre un 3% y un 5% adicional del precio del alojamiento, incluidos los gastos de limpieza de las reservas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernandez,CNBC, Tasia Jensen,CNBC and Beatriz Bajuelos Castillo,CNBC para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.