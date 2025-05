Así se vivió la emoción de la séptima entrega de los Palm Awards

La noche del 7 de mayo, Harlingen Performing Arts Conservatory arrasó la premiación de la séptima entrega de los Palm Awards llevándose 13 premios, incluyendo mejor iluminación, mejor sonido y escenografía en obras musicales al igual que mejor vestuario y maquillaje en obras teatrales. Dentro del talento estudiantil Addison Ruíz se llevó el premio como mejor artista destacado en obra teatral, Karla Rivera como mejor artista destacado en musicales, George Matthew Gutiérrez y Azeneth Corrales como mejor actor y actriz de reparto en obra teatral y musical, respectivamente y Adriana Rodríguez como mejor actriz protagónica por la obra musical “9 to 5” por su papel de Violet Newsted.

Así mismo, Harlingen Performing Arts Conservatory brillo con luz propia al llevarse el premio de mejor producción con la obra “Over the River & Through the Woods” en la categoría de obras teatrales y “Once on this Island” en obras musicales.

No obstante, la escuela de St. Joseph Academy se llevó los premios a mejor iluminación, mejor sonido y equipo técnico en obras teatrales mientras que Madelynn González se llevó el premio a mejor actriz protagónica por su destacada participación en “The River Bride” en su papel de Helena.

El premio a mejor actor protagónico por obra teatral se lo llevo Reid García de Robert Vela High School en su interpretación de C.C. Showers en la obra “The Diviners” Esta misma preparatoria celebro el triunfo también al recibir el premio a mejor grupo actoral en obras teatrales.

De igual manera, los alumnos de PSJA Southwest High School destacaron como mejor equipo técnico y mejor grupo actoral en obras musicales y mejor escenografía en obras teatrales. Mientras que McAllen Memorial High School se llevó el premio a mejor coreografía y mejor vestuario en obras musicales.

Y para finalizar, Trip Shirah de McAllen High School se llevó el premio a mejor actor protagónico en obras musicales por su participación como Frank Abignale Jr. en “Catch me if you Can”.