Apoyando a Nuestras Escuelas: Conoce algunos de los proyectos de los que puedes hacer un donativo

Telemundo 40 une esfuerzos con Donors Choose para ayudar a maestros en el Valle del Río Grande a recaudar fondos para sus salones de clase como parte de nuestra campaña “Apoyando a Nuestras Escuelas”.

Puedes elegir cuál maestro, ciudad y escuela gustas apoyar. Además, puedes donar cuantas veces quieras y a cuantos proyectos quita.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Recuerda que no hay donativo pequeño, pues cada aportación hace la diferencia. Puedes ver todos los proyectos individuales en www.donorschoose.org/Telemundo40

A continuación, te presentamos una lista de algunos de los proyectos a los que puedes donar y en el enlace de arriba puedes consultar la lista completa.

#1

Proyecto: “Sensory Room”

Maestra: Mrs. Hernández

Pre-Kinder – 2º. grado

Escuela Primaria Narciso Cavazos

Mission, Texas

https://www.donorschoose.org/project/sensory-room/5657471/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 13 estudiantes de educación especial y vence el 26 de noviembre.

Lo que dice Mrs. Hernández sobre su proyecto:

“Ayúdame a brindarles a mis alumnos un espacio terapéutico que les brinde información sensorial personalizada para calmarse y concentrarse, de modo que puedan estar mejor preparados para aprender e interactuar con los demás.

La pandemia de COVID-19 ha provocado muchos cambios en la educación de los estudiantes. Si bien la mayoría de los estudiantes han tenido sus rutinas interrumpidas, los niños quizás más afectados por esa interrupción son los estudiantes de educación especial. En términos generales, en educación especial, una de las estrategias que mejor funciona es una rutina estructurada, y todo eso cambió debido a la pandemia. Nuestros estudiantes no han estado en un salón de clases por más de un año y medio. Ahora que volvemos a la escuela al 100%, queremos brindar un ambiente seguro y tranquilo a nuestros estudiantes para que tengan una transición sin problemas de regreso al aprendizaje en el campus.

Una sala sensorial puede proporcionar un entorno de aprendizaje único y estimulante que permite que muchos niños prosperen.

Es un espacio tranquilo dedicado a estimular, desarrollar y relajar los sentidos. A diferencia de un aula escolar, donde generalmente se espera que los niños observen y escuchen al maestro, una sala sensorial permite a los estudiantes la libertad y la autonomía para explorar el entorno por sí mismos, en su propio tiempo, utilizando todos sus sentidos. La decoración de una sala sensorial puede incluir proyecciones de iluminación tenue y ajustable, fibra óptica, espejos y tubos de burbujas. Por lo general, contendrá una selección de lugares cómodos para sentarse, una variedad de objetos interesantes para examinar y también puede incluir sonidos y música suave.”

#2

Proyecto: “Sanitation Station”

Maestra: Mrs. Galindo

6º - 8º grado

Escuela Secundaria Besteiro

Brownsville, Texas

https://www.donorschoose.org/project/sanitation-station/5606934/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 60 estudiantes y vence el 12 de octubre

Lo que dice Mrs. Galindo sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis estudiantes un salón seguro y organizado ahora que vamos a estar completamente en persona. Mi objetivo es crear una estación de saneamiento, con suministros de desinfección para mantener a mis estudiantes seguros en todo momento.

Con los estudiantes regresando completamente cara a cara, es mi principal prioridad mantenerlos lo más seguros posible en todo momento.

Una estación de saneamiento mantendrá a los estudiantes libres de gérmenes y con tranquilidad.

Los termómetros nos darán tranquilidad, los suministros de saneamiento se utilizarán con frecuencia después de que cada estudiante salga de un área”.

#3

Proyecto: “You’re still the One!”

Maestra: Ms. González

3º - 5º grado

Escuela Primaria Egly

Brownsville, Texas

https://www.donorschoose.org/project/youre-still-the-one/5639127/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 25 estudiantes y vence el 12 de noviembre.

Lo que dice Ms. González sobre su proyecto

“Ayúdame a dar a mis alumnos el material educativo necesario para que sean estudiantes productivos y eficaces.

Nuestra ciudad es considerada la ciudad más pobre del país. Con esta pandemia, muchas familias han luchado por mantener sus trabajos y mantener a sus hijos. Como educadora, busco formas de aliviar el estrés que sienten los padres al comienzo de un nuevo año escolar.

Los materiales solicitados son una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje del niño.

Debido al estrés financiero que las familias están sintiendo en este momento, proporcionar esta carpeta para su hijo sería un estrés económico para la familia.

En mi opinión, mis alumnos siguen siendo los indicados y muy importantes para mí. Prepararlos y tener un gran comienzo académico es mi prioridad número uno”.

#4

Proyecto: “Turning the classroom into a home”

Maestra: Mrs. Velázquez

9º - 12º grado

Escuela IDEA Clg Prep

Edinburg, Texas

https://www.donorschoose.org/project/turning-the-classroom-into-a-home/5650350/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 150 estudiantes y vence el 19 de noviembre.

Lo que dice Mrs. Velázquez sobre su proyecto:

“¡Ayúdame a brindarles a mis estudiantes un ambiente cálido y acogedor este año escolar! Su donación ayudará a apoyar a los estudiantes de Álgebra 2 y a los participantes académicos de UIL en la compra de muebles, suministros y pequeños toques de calidez.

Mis estudiantes enfrentarán el desafío de hacer la transición del aprendizaje en línea al aprendizaje en persona. Estos materiales permitirán a los estudiantes regresar sintiéndose seguros, tanto en salud física como emocional.

Estos productos ayudarán a los estudiantes a sentirse cuidados y apoyados, al mismo tiempo que fomentan la participación en el aula.

¡Estoy listo para darles a mis estudiantes todo lo que puedo ofrecer para que este nuevo año sea la mejor experiencia hasta ahora! Estos materiales no solo se usarán en mi salón de Algebra 2 a diario, como Jefe del Departamento de Matemáticas y Coordinador Académico de UIL para mi campus, ¡los efectos de su donación serán de gran alcance para nuestra escuela!”

#5

Proyecto: “Technology , Microbits and the Future”

Maestra: Mr. Rodriguez

9º - 12º grado

Escuela Preparatoria Palmview

Mission, Texas

https://www.donorschoose.org/project/technology-microbits-and-the-future/5672273/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 120 estudiantes y vence el 28 de noviembre.

Lo que dice Mr. Rodríguez sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis estudiantes la oportunidad de usar la tecnología y la codificación en nuestra clase. Los artículos no son costosos, pero requieren varios juegos para que más estudiantes puedan tener la experiencia práctica.

Es fácil de programar desde cero para estos estudiantes que crean diferentes proyectos con gran animación. Sin embargo, a los estudiantes les falta algo porque no es real.

El robot permitirá a los estudiantes ver cómo la programación hace que un robot se mueva.

Permitirá a los estudiantes ver cómo se relaciona el idioma con el mundo real. Promoverá no solo el aprendizaje mediante la creatividad.

Los kits de Micro: bit permitirán a los estudiantes hacer dados, timbres y muchas otras herramientas creativas. Se pueden conectar a Chromebook y PC, por lo que se pueden usar fácilmente”.

#6

Proyecto: “Safe and Secure”

Maestra: Mrs. Álvarez

3º - 5º grado

Escuela Primaria Roel & Celia Saenz

Roma, Texas

https://www.donorschoose.org/project/safe-and-secure/5630431/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 20 estudiantes y vence el 6 de noviembre.

Lo que dice Mrs. Álvarez sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos los protectores de escritorio portátiles para que se sientan seguros en el aula después de experimentar esta pandemia.

Quiero brindarles a mis estudiantes la misma seguridad y protección que tienen en su hogar. Para hacer esto, quiero poder proporcionar a cada estudiante un protector de escritorio para que se sienta más seguro en el lugar donde pasará la mayor parte del día. No quiero que los estudiantes se estresen por su salud mientras que el aprendizaje debe ser su prioridad. Estos protectores de escritorio son ideales para los requisitos de distancia social y para ayudar a detener la propagación de gérmenes”.

#7

Proyecto: “Horizons for Children are limitless”

Maestra: Mrs. Vento

3º - 5º grado

Escuela Primaria Treasure Hills

Harlingen, Texas

https://www.donorschoose.org/project/horizons-for-children-are-limitless/5532830/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 23 estudiantes y vence el 5 de septiembre.

Lo que dice Mrs. Vento sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos audífonos, lápices, Time for Kids y otras herramientas que necesitan para ayudarlos a maniobrar a través de los cambios tecnológicos que enfrentamos en nuestras aulas para que puedan estar mejor equipados para tener lo que necesitan para aprender de manera eficiente.

Al contar con las herramientas tecnológicas necesarias como auriculares y lápices para maniobrar a través del aprendizaje, los estudiantes podrán hacer que el aprendizaje sea más fácil y eficiente, ya sea en la escuela o en casa, ya que hemos cambiado a una plataforma de aprendizaje más virtual. Los estudiantes podrán trabajar cómodamente con sus dispositivos de aprendizaje (iPads) de forma independiente. Al tener acceso a suscripciones digitales como Time for Kids, los estudiantes pueden aprender cosas nuevas y llevárselas a casa en sus dispositivos para compartirlas con sus familias. Estos marcadores y otras herramientas también ayudarán a los estudiantes menos afortunados a que no se sientan excluidos por no poder pagar por estas herramientas”.

#8

Proyecto: “OSMO little genius starter kit”

Maestra: Mrs. Perales

Pre-Kinder - 2º grado

Escuela Primaria Allen & William Arnold

Pharr, Texas

https://www.donorschoose.org/project/osmo-little-genius-starter-kit/5597016/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 25 estudiantes y vence el 1 de octubre.

Lo que dice Mrs. Perales sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos estos kits de inicio OSMO Little Genius para que aprendan a codificar.

Ayude a mis estudiantes de bajos ingresos a aprender a codificar, reconocer letras y números. Este kit les dará a los estudiantes una forma diferente de aprender estos conceptos.

Los estudiantes aprenden más cuando es divertido y atractivo.

Este proyecto permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico mientras codifican. El kit de inicio Osmo Genius les dará a mis estudiantes un puente hacia la tecnología y el aprendizaje práctico.

Este proyecto se utilizará para ayudar a los estudiantes en el año escolar 2021-2022. Todos los estudiantes son hispanos y provienen de un nivel socioeconómico bajo”.

#9

Proyecto: “Building an EQ Clasroom”

Maestra: Ms. Delgado

9º - 12º grado

Escuela Preparatoria Memorial

McAllen, Texas

https://www.donorschoose.org/project/building-an-eq-classroom/5670328/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 150 estudiantes y vence el 27 de noviembre.

Lo que dice Ms. Delgado sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos cuadernos, papel, marcadores, bandejas de libros, cojines oscilantes, materiales para tablones de anuncios, juegos socioemocionales y tarjetas de tareas, y materiales de manualidades.

Estos materiales me ayudarán a proporcionar un enfoque más práctico para el aprendizaje de la inteligencia emocional. Los diarios se usarán para la autorreflexión y los libros son para enseñar a los estudiantes habilidades de inteligencia emocional y practicarlas juntos en clase. La inteligencia emocional es una especie de concepto abstracto que puede resultar difícil de comprender.

Mediante el uso de pistas visuales y juegos, espero hacer que el tema sea tangible y, por lo tanto, más impactante para el estudiante.

Específicamente, el juego les dará a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse más con ellos mismos, sus emociones y cómo identificarlos. El resto de la decoración del aula, como los carteles y los recursos, en caso de que se proporcionen, me permitirán crear un entorno en el que los niños se sientan seguros, valorados e inmersos en una cultura de desarrollo de la salud mental de calidad. Una base sólida de EQ proporcionará las herramientas necesarias para que los estudiantes lleven una vida exitosa y de calidad”.

#10

Proyecto: “Soccer Builds confidence”

Maestra: Ms. Loera

3º - 5º grado

Escuela Primaria Dr. Palmira Mendiola

Mission, Texas

https://www.donorschoose.org/project/soccer-builds-confidence/5570490/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 14 estudiantes y vence el 9 de septiembre.

Lo que dice Ms. Loera sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos equipo de fútbol para que estén preparados para los partidos de fútbol.

Nuestra escuela ha decidido unirse a una liga de fútbol. Los materiales que pedimos se van a preparar para el próximo año. Actualmente estamos jugando dos juegos este mes y los estudiantes están muy emocionados de unirse a un equipo. El equipo está formado por mujeres y hombres de 1º a 3º grado. Estamos pidiendo balones de fútbol, ​​calcetines de fútbol y espinilleras DSG 20 Youth Ocala Soccer para ayudar a proteger a nuestros jugadores. Estamos emocionados de que nuestros estudiantes se unan a un deporte y los mantengamos saludables. Queremos divertirnos y ganar muchos juegos.

Nuestros estudiantes son 99% niños de bajo nivel socioeconómico que dan lo mejor que pueden dar. Nuestra escuela está ubicada en un área de pobreza donde los estudiantes se enorgullecen de sus logros diarios. Los estudiantes aprovechan lo que están aprendiendo e intentan aplicarlo a la vida cotidiana. La mayoría tiene recursos limitados en casa y están ansiosos por llegar a la escuela para usar lo que necesitan. Nuestros estudiantes están emocionados de unirse a un deporte de equipo. Les encanta aprender y compartir lo que han aprendido.”

#11

Proyecto: “Flexible seating”

Maestra: Mrs. Southerland

3º - 5º grado

Escuela Primaria Harmony Science Academy

Brownsville, Texas

https://www.donorschoose.org/project/flexible-seating/5573130/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 55 estudiantes y vence el 11 de septiembre.

Lo que dice Mrs. Southerland sobre su proyecto:

“Ayúdame a dar a mis estudiantes opciones de asientos flexibles el próximo año escolar. Todos mis alumnos de tercer grado tienen diferentes estilos de aprendizaje.

Los asientos flexibles permiten a los estudiantes hacerse cargo de su aprendizaje y tomar las decisiones que mejor funcionen para ellos. Durante las horas de trabajo independiente, los estudiantes podrán elegir un lugar en el aula que les funcione. Los estudiantes participarán más en su trabajo y serán menos perturbadores con sus compañeros cuando se les dé la opción de dónde trabajar. He seleccionado diferentes opciones de asientos que serán fáciles de mantener y desinfectar. Desde los balones de estabilidad, los taburetes oscilantes y las bandas para los escritorios, serán solo el comienzo de las opciones a medida que comenzamos el nuevo año escolar.

Actualmente, este es mi primer año de enseñanza durante una pandemia y todos los estudiantes que asisten a clases están en sillas y escritorios regulares. Pero he notado que muchos se sienten incómodos y han expresado en qué les gustaría sentarse. Trabajaré para hacer que mi salón de clases sea más eficiente y para satisfacer las necesidades de todos mis estudiantes para que puedan tener éxito”.

#12

Proyecto: “Let’s Add color to our Assignments”

Maestra: Ms. Mónica Rodríguez

Pre Kinder - 2º grado|

Escuela Primaria J B Muñoz

La Villa, Texas

https://www.donorschoose.org/project/flexible-seating/5573130/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 36 estudiantes y vence el 18 de septiembre.

Lo que dice Ms. Rodríguez sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos un fácil acceso a una impresora a color para nuestras asignaciones de clase, proyectos, incentivos, etc.

Una impresora a color es esencial en el aula moderna de hoy, especialmente en el aspecto tecnológico. Los estudiantes necesitan color para ayudarlos a retener información nueva, por lo tanto, espero obtener fondos para una impresora a color.

La impresión en color ayudará a los estudiantes a tener ayudas visuales a la mano mientras aprenden conceptos actualizados.

Los estudiantes que tienen acceso a la impresión en color tienen una idea más clara de lo que se está enseñando. Además, la impresión en color será muy beneficiosa para enseñar a los estudiantes las habilidades básicas de lectura.

Cada maestro debe tener fácil acceso a una impresora a color para recursos educativos imprimibles”.

#13

Proyecto: “Investigating the Environment Around Us”

Maestra: Mrs. González Martínez

6º - 8º grado

Escuela Secundaria Dr. Javier Saenz

Peñitas, Texas

https://www.donorschoose.org/project/investigating-the-environment-around-us/5670638/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 100 estudiantes y vence el 27 de noviembre.

Lo que dice Mrs. González Matínez sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos un Macbook pro para ayudarles a recopilar y analizar datos.

Al brindarles a mis estudiantes acceso a este recurso, aprenderán y se interesarán en carreras en Ciencias Ambientales.

Una carrera en Ciencias Ambientales puede ayudar a las personas a aprender cómo el medio ambiente afecta su salud.

Muchos de nuestros estudiantes sufren de alergias o asma, uno de los experimentos que mis estudiantes pueden realizar es investigar cómo nuestro medio ambiente afecta nuestra salud. Una investigación que tenemos en mente es recolectar muestras de polen y polvo alrededor de nuestra escuela y vecindarios. ¡Incluso pueden recolectar muestras nasales! Los estudiantes pueden comparar estas muestras usando microscopios y otra tecnología.

Utilizando historias del plan de estudios If / Then, mis alumnos aprenderán el proceso de realizar investigaciones, recopilar y analizar datos. Utilizarán estos datos para crear gráficos e interpretar información que se pueda compartir con sus compañeros. Sus habilidades recién adquiridas se mostrarán a nuestra comunidad escolar durante la jornada de puertas abiertas. Ayude a mis alumnos a desarrollar y mejorar su imaginación mediante el uso de esta útil tecnología”.

#14

Proyecto: “I love Engineering Kits”

Maestra: Ms. Partida

6º - 8º grado

Escuela Secundaria Dr. Javier Saenz

Peñitas, Texas

https://www.donorschoose.org/project/i-love-engineering-kits/5595586/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 275 estudiantes y vence el 30 de septiembre.

Lo que dice Mrs. Partida sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis estudiantes kits de ingeniería para ayudarlos a expandir su aprendizaje, despertar y alimentar su curiosidad usando actividades STEM increíbles y atractivas.

Los kits de ingeniería de mi lista se utilizarán como actividades de aprendizaje extendidas durante las lecciones de transformación de energía.

Los kits de ingeniería ayudarán a mis estudiantes a mejorar su creatividad, potenciar el pensamiento crítico y mejorar las habilidades cognitivas.

Tener acceso a estos kits STEM nos ayudará a proporcionar incentivos de aprendizaje que mantendrán a los estudiantes comprometidos, porque se divertirán mientras aprenden. Nuestro distrito escolar tiene clases significativas después de la escuela, para mantener a nuestros niños fuera de las calles (Programa ACE). También los usaremos durante esta actividad extracurricular después de la escuela”.

#15

Proyecto: “Can you hear me loud and clear?”

Maestra: Ms. Padilla

Pre Kinder - 2º grado

Escuela Primaria Benavides

Brownsville, Texas

https://www.donorschoose.org/project/can-you-hear-me-loud-and-clear/5637717/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 25 estudiantes y vence el 12 de noviembre.

Lo que dice Ms. Padilla sobre su proyecto:

“¡Ayúdame a darles a mis alumnos sus propios auriculares para que puedan trabajar sin distracciones!

El audio de calidad es esencial, especialmente para el aprendizaje y la enseñanza en línea. El audio claro es importante en el aula y es la base para un aprendizaje efectivo y es esencial para el rendimiento de los estudiantes. Los auriculares se utilizarían para la instrucción en línea a través de Google Meets u otras plataformas que se utilizan actualmente para ayudar a mejorar la pronunciación, el tono y la inflexión del hablante, lo que permite a los estudiantes comprender mejor y tener confianza en sí mismos al hablar.

Con el audio mejorado en el aula, la voz de un maestro da como resultado una mejora excepcional, además de escuchar los comentarios de los estudiantes.

El aula y el audio tienen un gran impacto en la calidad del sonido, por lo que es imperativo que mis alumnos puedan escucharme con claridad.

Doy clases en la punta de Texas, en la frontera con México, donde mis estudiantes hablan spanglish (estudiantes del idioma inglés). Se enfrentan a muchos desafíos, como dislexia, necesidades especiales y se encuentran en desventaja socioeconómica, pero eso no les impide soñar en grande. Sin embargo, ¡mis alumnos son creativos, reflexivos y están llenos de entusiasmo!”

#16

Proyecto: “Endless Possibilities”

Maestra: Mrs. Miranda

3º - 5º grado

Escuela Primaria Egly

Brownsville, Texas

https://www.donorschoose.org/project/endless-possibilities/5645563/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 20 estudiantes y vence el 19 de noviembre.

Lo que dice Mrs. Miranda sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos herramientas para mejorar su aprendizaje y promover su creatividad.

El año pasado fue un año desafiante con materiales visuales limitados para ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Esta Mini Prensa ayudará a la diversidad de estudiantes de mi salón de clases al poder crear un aula llena de impresiones ambientales para apoyar todo tipo de aprendizaje de los estudiantes. Se divertirán aprendiendo y les brindarán muchas oportunidades para interactuar con letras, sonidos, palabras y mucho más. El tóner es para la impresora que se necesita para imprimir hojas de referencia visual para las carpetas de los estudiantes.

Las donaciones a este proyecto ayudarán a mejorar la comprensión de mis alumnos de una manera divertida y colorida.

Esta Mini Prensa también será útil para crear artículos personalizados para que los estudiantes celebren diferentes eventos a lo largo del año escolar. Es importante celebrar esos eventos especiales con el aula. La prensa también se utilizará para crear proyectos relacionados con la escuela.”

#17

Proyecto: “Using current Events to Engage Readers”

Maestra: Ms. A. Garza

3º - 5º grado

Escuela Primaria Lucile M Hendricks

McAllen, Texas

https://www.donorschoose.org/project/using-current-events-to-engage-readers/5593020/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 24 estudiantes y vence el 27 de septiembre.

Lo que dice Ms. Garza sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos periódicos y almacenamiento de eventos actuales apropiados para el nivel de grado para animarlos a practicar sus habilidades de lectura.

Realmente creo que poner los materiales adecuados en manos de mis estudiantes los motivará a participar con las noticias de todo el mundo al despertar sus intereses y hacer conexiones con textos apropiados para el nivel de grado. Es importante utilizar una fuente confiable con artículos relevantes para hacerlo.

Planeo establecer un centro de lectura que albergaría su revista de no ficción y los pondría a disposición para que interactúen con ellos.

Creo que es importante para ellos poder manipular el texto permitiéndoles anotar y resaltar la información que es importante.”

#18

Proyecto: “Bouncing Into Focus”

Maestra: Ms. Escamilla

3º - 5º grado

Escuela Primaria Arnoldo Cantú

San Juan, Texas

https://www.donorschoose.org/project/bouncing-into-focus/5540872/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 22 estudiantes y vence el 28 de agosto.

Lo que dice Ms. Escamilla sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis alumnos bandas elásticas para sus sillas. Esta será una manera increíble de mantenerse concentrado en clase.

Los estudiantes de segundo grado siempre se están moviendo. ¿Por qué no aprovechar esa energía y canalizarla hacia el aprendizaje? Las investigaciones muestran que siempre que pueda combinar la información sensorial con el pensamiento crítico, los estudiantes disfrutarán de mayores beneficios.

Estas bandas elásticas le darán a cada estudiante la habilidad de usar presión de resistencia o movimientos repetitivos en su escritorio.

Me gustaría tener una banda para cada silla para que nadie sienta que está siendo señalado. ¡Sé que estas bandas ayudarán a mantener a todos mis estudiantes enfocados en clase! Gracias a todos los que donan”.

#19

Proyecto: “Having Fun building Math Fact Fluency”

Maestra: Ms. Monreal-Gómez

6º - 8º grado

Escuela Secundaria Irene García

Mission, Texas

https://www.donorschoose.org/project/having-fun-building-math-fact-fluency/5672701/?challengeid=21768186

Este proyecto beneficiará a 140 estudiantes y vence el 28 de noviembre.

Lo que dice Ms. Monreal-Gómez sobre su proyecto:

“Ayúdame a darles a mis estudiantes un conjunto de aula de matemáticas VersaTiles, líneas numéricas de estudiantes y más

Ahora que volveremos a la instrucción en persona, quiero integrar lentamente los manipulativos prácticos para aumentar la fluidez en las operaciones matemáticas. VersaTiles de Hand2Mind ayudará a cerrar esas brechas de aprendizaje que puedan tener los estudiantes y quiero hacerlo de una manera divertida. Quiero que los estudiantes sientan que están jugando y no tanto como trabajando.

¡Con esta experiencia práctica, los estudiantes se divertirán dominando la fluidez de las operaciones matemáticas!

Gracias por esta gran oportunidad que me permitirá ayudar a mis estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje al enfocarme en la fluidez matemática”.