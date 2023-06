Durante el mes de julio 2023 Telemundo 40 presenta para ti los siguientes eventos para la comunidad.

Inaugural Run Wine and Brew 5K/10K

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Sábado, Julio 1 – 7:30 AM

Central Park

800 E Main St, Alamo, TX

Registro: $25 a $45

La ciudad de Alamo te invita a la carrera Inaugural Run Wine and Brew en donde se recaudarán fondos para ayudar a los registros de los niños de la comunidad local en las actividades de verano que ofrece la ciudad de Alamo. Además, disfruta de un almuerzo después de la carrera con mimosas para los participantes mayores de 21 años. Para registrar ingresa aquí

Summer meals at McAllen Public Library

Lunes a jueves desde Julio 1 a Julio 14 – 12:00 PM a 12:30 PM

McAllen Public Library

4001 N 23rd, St, McAllen

Evento Gratuito

Cada lunes a jueves del 1 de junio al 14 de Julio los niños y adolescentes menores de 18 años podrán recibir una comida gratis de 12:00 PM a 12:30 PM. Para más detalles, llamar al (956) 681-3000.

The Wonderful Ice Cream Suit

30 de Junio al 2 de Julio y 7 al 9 de Julio – 3PM y 7PM

Pharr Community Theater

213 W Newcombe Ave, Pharr, TX

Admisión: $12

El teatro comunitario de Pharr presenta la Obra The Wonderful Ice Cream Suit. Una comedia para toda la familia.

Saturday Morning Bird Walk

Sábado, Julio 1 – 9 AM a 11 AM

Weslaco Area Chamber of Commerce

1101 S Texas Blvd, Weslaco, TX

Admisión: $5 para no miembros

Admisión: Gratuito para miembros

Independence Day Themed Bike Ride

Sábado, Julio 1 – 8 AM

Bicycle World RGV

1113 S 77 sunshine Strip, Harlingen, TX

Evento Gratuito

The Arts as Divine Inspiration

Sábado, Julio 1 – 2:30 PM a 4:30 PM

McAllen Public Library

4001 N 23rd St, McAllen

Evento Gratuito

Salute to Freedom Celebration

Sábado, Julio 1 – 2:30 PM a 4:30 PM

Brownsville Sports Park

1000 Sports Park Blvd, Brownsville

Evento Gratuito

Movies in the Park (McAllen)

Sábado, Julio 1, 15, 22 y 29 – 7 PM

Palm View Park

3401 Jordan Rd W, McAllen, TX

Evento Gratuito

Disfruta de películas gratuitas para toda la familia cada sábado durante este verano en McAllen.

Brownsville Farmers Market

Sábado, Julio 1, 15, 22 y 29

Linear Park

1305 E 7th Street, Brownsville

Evento Gratuito

McAllen Farmers Market

Sábado, Julio 1, 15, 22 y 29

McAllen Public Library

4001 N 23rd St, McAllen, TX

Evento Gratuito

Harlingen Farmers Market

Sábado, Julio 1, 15, 22 y 29

Harlingen CVB

4001 N 23rd St, McAllen, TX

Evento Gratuito

South Padre Island Farmers Market

Domingo, Julio 2, 16, 23 y 30

The Shores

8605 Padre Blvd, South Padre Island

Evento Gratuito

4th of July Free Celebration

Lunes, Julio 3 – 6 PM a 9:30 PM

City of Palmview

400 W Veterans Blvd, Palmview

Evento Gratuito

4th of July Celebration

Lunes, Julio 3 – 6:30 PM a 9:30 PM

La Joya Lions Park

1500 E Kika de la Garza Loop, Mission

Evento Gratuito

McAllen Independence Day Celebration

Independence 4K Run

Martes, Julio 4 – 7 AM

Archer Park

101 N Main St, McAllen, TX

Registro: $30

Registro en línea en www.McAllenMarathon.com

Patriotic Program

Martes, Julio 4 – 8 AM

Archer Park

101 N Main St, McAllen, TX

Evento Gratuito

Main Street Parade

Martes, Julio 4 – 9 AM

Downtown McAllen

1300 W Houston Ave, McAllen to Beech Ave

Evento Gratuito

Freedom Festival

Martes, Julio 4 – 10 AM a 2 PM

Archer Park

101 N Main St, McAllen, TX

Evento Gratuito

Aquatica Extravaganza

Martes, Julio 4 – 1 PM a 4 PM

McAllen Municipal Pool

1921 N Bicentennial Blvd, McAllen

Admisión: $2.50 por entrada

Concert in the Sky

Martes, Julio 4 – 6 PM a 10 PM

McAllen Municipal Park

1921 N Bicentennial Blvd, McAllen

Evento Gratuito

City of Hidalgo Fourth of July Show in the Sky

Martes, Julio 4 – 5 PM

Payne Arena

2600 N 10th St, Hidalgo

Evento Gratuito

Disfruta de entretenimiento en vivo, lucha libre, comida y mucho más en la gran fiesta del 4 de Julio de la ciudad de Hidalgo.

Independence Day Celebration

Martes, Julio 4 – 6 PM

San Juan Municipal Park

506 E Business 83, San Juan

Evento Gratuito

Recycling Workshops

Viernes, Julio 7, 14, 21 ,28 – 10 AM y 2 PM

McAllen Recycling Center

4101 N Bentsen Rd, McAllen

Evento Gratuito

Summer Saturdays at the Museum: 1910 Jail

Sábado, Julio 8 – 11 AM a 2 PM

Museum of South Texas History

200 N Closner Blvd, Edinburg

Entrada Gratuita de 11 AM a 12 PM

Tarifa de admisión aplica después de las 12 PM

Movies with a Cop (Edinburg)

Viernes, Julio 7, 14, 21 ,28 – 8 PM

Edinburg Municipal Park – Field 1

714 Raul Longoria Rd, Edinburg, TX

Evento Gratuito

Cada viernes a partir del 2 de Junio al 11 de Agosto, la ciudad de Edinburg trae Movies with a Cop para toda la familia.

The Hub Market Days

Sábado, Junio 8 – 6PM a 10PM

Pharr Downtown Park

200 S Cage Blvd, Pharr, TX

Evento Gratuito

Brownsville Health & Wellness Fair

Jueves, Julio 13 – 8 AM a 12 PM

Brownsville Events Center

1 Event Center Blvd, Brownsville

Evento Gratuito

Obtén revisiones gratuitas de salud, demostraciones para vivir una vida más activa y premios.

FRIDA Fest 2023

Sábado, Julio 15 – 5 PM

Edinburg City Hall Courtyard

415 W University Dr, Edinburg

Evento Gratuito

Lunada Artisan Market

Sábado, Julio 15 – 6PM a 10PM

Linear Park

1305 E 7th Street, Brownsville

Evento Gratuito

Disfruta del verano en las lunadas nocturnas de Brownsville apoyando a los negocios locales y disfrutando del entretenimiento todo tercer sábado de cada mes hasta septiembre.