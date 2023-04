Calendario Comunitario RGV abril 2023

Durante el mes de abril 2023 Telemundo 40 presenta para ti los siguientes eventos para la comunidad.

Superheroes 5K Run for Autism and Buddy Fun Walk

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Sábado, abril 1 – 5 PM

H-E-B Park, 1616 S Raul Longoria Rd, #9169, Edinburg

Registro: $25

Borderfest 2023

Marzo, 31; Abril 1 y 2 PM – 1 PM a 12 PM

Payne Arena – 2600 N 10th St, Hidalgo

Boletos: www.hidalgoborderfest.com

The Hub Market Days

Sábado, abril 1 – 6 PM

Pharr’s Food Truck Park, 200 S Cage Blvd, Pharr

Evento Gratuito

Eggstravaganza 2023

Sábado Abril 1 – 9 AM a 8 PM

Domingo Abril 2 – 8 AM a 10 PM

Ernesto Gamez Cascade Park, 3510 Old Port Isabel Road, Brownsville

Evento Gratuito

Autism Living Awareness Fest 2023

Domingo, Abril 2 – 10 AM a 1 PM

Basilio Villarreal Municipal Park, 1473 Stephen Saenz St, Rio Grande City

Evento Gratuito

Beggin’ N Eggs

Domingo Abril 2 – 5 PM a 7 PM

Catherine B Stillman Dog Park, 416 FM511 Olmito, TX

Registro: $5 por familia

Trae a tu mascota

5th Annual Donut Dash 5K

Sábado, abril 8 – 7:30 AM

McAllen Fireman’s Park, 201 N 1st St, McAllen

Registro: $25

Fit Family 5K Run, Walk or Hop

Sábado, abril 8 – 7:30 AM

Tres Lagos, 4350 Tres Lagos Blvd, McAllen

Registro: $25

Easter Eggstravaganza

Sábado, abril 8 – 9 AM a 11 AM

Chick-Fil-A, 4325 N Expressway #77, Brownsville

Evento Gratuito

¡Cascarón!

Sábado, abril 8 – 10 AM a 12 PM

Museum of South Texas History, 200 N Closner Blvd, Edinburg, TX

Admisión gratuita

Underwater Easter Egg Hunt

Sábado, abril 8 – 1 PM a 2:30 PM

McAllen Municipal Pool, 1921 N Bicentennial Blvd, McAllen

Registro www.mcallenparks.net

Costo: $5

Easter Egg Hunt Market

Sábado, Abril 8 – 2 PM a 7 PM

Allysa’s Acres 1711 E Mile 2 Rd, Mission

Evento Gratuito

RGV HIRES – Inclusive Job Fair

Miércoles, Abril 12 – 9 AM a 12 PM

Embassy Suites McAllen Convention Center, 800 Convention Center Blvd, McAllen

Evento Gratuito

Autism Awareness Event at The Lucky Barrel Bar and Grill

Miércoles, Abril 12 – 7 PM a 11 PM

The Lucky Barrel Bar & Grill, 2100 FM802 Ste 18, Brownsville

Compra la bebida especial azul por $1 el cual será donado directamente a la organización Austimo en mi Vida RGV

Bunny Hop 2K

Sábado, abril 15 – 8 AM a 12 PM

Palm View Community Center, 3401 Jordan Ave, McAllen

Registro niños 2-8 años: $18

Superheroes Autism Day

Sábado, abril 15 – 11 AM a 1 PM

Bannworth Park, 1822 N Shary Rd, Mission

Evento gratuito

La ciudad de Mission inagura su primera carrera anual Superhero Autism Day llena de actividades para todas las familias

Edinburg Music Fest

Sábado, Abril 15 – 6 PM a 11 PM

Promenade Park Amphitheater, 201 W McIntyre St, Edinburg

Evento Gratuito

Live it, then give it 5K

Sábado, abril 15 – 7 AM

DHR Health Translplant Institute, 1100 E Dove Ave, McAllen

Registro: $25

CASA Superhero 5 K

Sábado, abril 29 – 8 AM

Firemen’s Park, 201 N 1st St, McAllen, TX

Registro: $30

www.casaofhidalgo.com

Have a Freakn Heart 5K/1 Mile Doggy Dash

Domingo, Abril 30 – 7:30 AM

Edinburg Municipal Park, 714 S Raul Longoria Rd, Edinburg

Registro 5K: $35; 1 Mile: $25

April Potluck – Free Food

Domingo, Abril 30 – 5 PM a 7 PM

Archer Park, 101 N Broadway, McAllen

Evento abierto al público

Recibe comida gratuita y realiza donaciones para los necesitados, productos de higiene, juguetes, libros, artículos para mascotas, comida, artículos de cocina, limpieza, sabanas, etc.