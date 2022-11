Calendario Comunitario Edición Artes Escénicas En La Prepa

McAllen Rowe High School Presenta San Jacinto

5 y 6 de noviembre 2 PM · 3 al 6 de noviembre 7 PM

Entrada General: $5

McAllen Rowe High School 2101 N Ware Rd. McAllen

San Jacinto es una obra original de la directora de Teatro de McAllen Rowe High School Mayra Lerma. En esta obra, 4 amigos emprenden una aventura para buscar a su amigo que ha desaparecido. Tras entrar a un bosque abandonado. Se encuentran con un mundo jamás visto y el cual jamás olvidaran. Este grupo de amigos, van en busca de la verdad en porque los niños de San Jacinto Street han desaparecido y como pueden rescatarlos.

Robert Vela High School Presenta Evita

Noviembre 5 y 6 – 2 PM · noviembre 3 al 6 7 PM

Entrada General: $10 · Estudiantes: $5

Roberto Pulido Performing Arts Center: 801 E Canton Rd, Edinburg

Los estudiantes de Robert Vela High School han preparado la ópera rock Evita, la cual se concentra en la vida de la líder política argentina Eva Perón, la segunda esposa del presidente Juan Perón. La historia se remonta a la vida temprana de “Evita” y su alzamiento al poder, trabajo comunitario y muerte.

RGV Down Syndrome Association presenta Turned About Tales

5 de noviembre – 3 PM

Admisión Gratuita

McAllen Public Library 4001 N 23rd St, McAllen

Los integrantes de Player’s Studio y la Asociación de Síndrome de Down del Valle de Rio Grande Presentan Turnes About Tales. Una presentación especial que tomara lugar este 5 de noviembre a las 3 PM en McAllen Public Library.

PSJA Southwest ECHS Presenta The Wizard of Oz

12 y 13 de noviembre – 2 PM · 10 al 11 de noviembre – 7 PM

Entrada General: $10

PSJA Southwest Auditorium: 300 E Javelina Dr

Basado en la novela de L. Frank Baum, los integrantes del club de teatro de PSJA Southwest Auditorium preparan para su publico y familia la increíble obra musical The Wizard of Oz. En el cual, Dorothy es abducida por un tornado que golpea su granja en Kansas y la lleva al mágico mundo de Oz. Aquí, Dorothy encuentra nuevos amigos, pero también se enfrenta a los peligros que ocasionan la bruja malvada del Oeste. Sin embargo, para regresar a casa, ella debe de cruzar el camino amarillo y enfrentarse a los misterios que contiene la ciudad Esmeralda.

IDEA McAllen Presenta Little Shop of Horrors

11 de noviembre – 7 PM · 12 de noviembre – 2 PM y 7 PM · 13 de noviembre – 5 PM

Entrada General: $10 · Estudiantes de IDEA con ID: $7

IDEA McAllen 201 N Bentsen Rd, McAllen

Little Shop of Horrors es una comedia musical con música de rock que será presentada por los alumnos de IDEA McAllen. Esta historia cuenta la historia como el dócil asistente de florista Seymour esta atraído por su compañera Audrey. En un eclipse solar, descubre una planta inusual a la que llama Audrey II la cual se alimenta de carne y sangre humana. La planta en crecimiento atrae una gran cantidad de negocios para la tienda que antes tenia problemas económicos. El terror inicia cuando Audrey II se come al novio de Audrey y sedienta de sangre, Seymour se ve obligado a conseguir cuerpos para su planta.

Mission High School Presenta Grease!

10 al 12 de noviembre: 7 PM · 17 al 19 de noviembre: 7 PM

Entrada General: $10 · Estudiantes: $5

Mission High School Encore Theatre 1802 Cleo Dawson, Mission

Un musical sobre amor en la adolescencia de los 1950’s los jóvenes de Mission High School cobraran vida a los personajes Danny Zuko y Sandy Olson junto a su grupo de amigos de Pink Ladies y T-Birds en un musical escolar que se presentara a partir de este 10 de noviembre. El costo de admisión para esta presentación tiene un costo de $10

Sharyland Pioneer High School Presenta Osage County

12 de noviembre – 3 PM y 7 PM · 13 de noviembre 3 PM

Entrada: Donativo para Alpha Theatre Booster Club

Sharyland Pioneer High School Auditorium 100001 N Shary Rd, Mission

Sharyland Pioneer High School está listo para demostrar sus habilidades musicales y presentan la obra Osage County. Con un padre desaparecido y una madre adicta a las pastillas. Tres hermanas esconden secretos turbios. Cuando la gran familia Weston se reúne tras la desaparición de su padre, su hogar en Oklahoma estalla en un vórtice de verdades reprimidas y secretos inquietantes.