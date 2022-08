Calendario Comunitario – Agosto 30 a Septiembre 4

Durante la semana del 30 de agosto al 4 de septiembre, Estos son algunos de los eventos del Calendario Comunitario de Telemundo 40 presenta

Boys and Girls Club Volleyball and Flag Football League en Mission

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los registros para ingresar al equipo otoñal de la liga de volleyball y flag football infantil de Boys and Girls Club in Mission finalizan este 2 de septiembre.

Desde kínder hasta niños de sexto grado, tendrán la oportunidad de ingresar a uno de estos dos equipos y participar en los juegos de la temporada de otoño. El costo de registro es de $30 dólares. Sin embargo, si usted no es miembro de Boys and Girls Club in Mission, tendrá un costo adicional de $10.

Visite Boys and Girls Club Mission en 209 W 18th Street de lunes a jueves de 8 AM a 7 PM o viernes de 8 AM a 6 PM y descubra todas las actividades extracurriculares que Boys and Girls Club Mission ofrece para usted y su familia.

After School Recreation Program de Brownsville

El departamento de Brownsville Parks and Recreation ofrece un programa de actividades para su hijo después de clases. El After School Recreation Program es completamente gratuito, y proporciona actividades recreativas y deportivas para niños de 5 a 7 años de lunes a viernes de 3 PM a 6 PM. Este programa, ayuda de igual forma a sus hijos a fortalecer su aprendizaje y socialización.

Estas actividades serán proporcionadas en Downtown Rec Center en 1330 E 8th Street y Gonzalez Park en 34 Tony Gonzalez Drive en Brownsville. Para mayores informes y registros, visite su parque más cercano o bien ingrese a la página de internet en https://www.brownsvilletx.gov/497/ASRP

Texas Street Festival en Mercedes

Durante el fin de semana de Labor Day, Mercedes Chamber of Commerce y la ciudad de Mercedes traen para usted y su familia música en vivo, baile, comida y mucha diversión en el Texas Street Festival.

Con artistas como Bobby Pulido, Grupo Control, Chris Marshal entre otros, lucha libre y exhibición de autos usted podrá disfrutar del carnaval y deleitarse con la comida que ofrecen los negocios locales de la comunidad de Mercedes en un evento gratuito para toda la familia.

Disfrute del Texas Street Festival este sábado 3 de septiembre en Texas Avenue, Mercedes a partir de las 3 PM hasta las 12 AM.

Adicionalmente, el Valle de Rio Grande, tiene las siguientes actividades preparadas para usted.

McAllen Art Crawl

McAllen Arts Disctric presenta el McAllen Art Crawl, el cual ofrece exhibiciones especiales de arte mientras usted recorre el corazón de McAllen. Durante este recorrido, usted podrá disfrutar de música en vivo, presentaciones, experiencias interactivas, comida, bebidas y mucho más mientras explora el distrito histórico de arte de McAllen cada primer viernes del mes de 6 a 10 PM hasta diciembre.

Music Afterhours Outdoors Concert Series & Crafters Faire

Acompaña y apoya a artistas locales en el Music Afterhours Outdoor Concert Series & Crafters Faire que la Ciudad de McAllen tiene para usted. Este evento es completamente gratuito y podrá disfrutar de música en vivo en 1200 Ash Avenue, McAllen, este viernes 2 de septiembre de 6:00 a 10:00 PM

Exhibición de Arte TEXICAN

Este 2 de septiembre da inicio la exhibición de Arte TEXICAN en McAllen. Con más de 10 piezas de arte, 26 artistas influenciados por la cultura texana y mexicana, Hinovations Art Gallery presentara su trabajo durante el mes de septiembre y octubre. Visita la galería de arte en 1009 Laurel en McAllen de 6 a 9 PM y disfruta de esta exhibición en compañía de tus amigos o familia.