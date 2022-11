CALENDARIO COMUNITARIO 30 de octubre al 5 de noviembre

Durante la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, Telemundo 40 presenta para ti los siguientes eventos para la comunidad.

Salute to Veterans Parade and Fireworks

Acompaña a la Ciudad de Pharr este sábado 5 de noviembre a partir de las 4:30 PM para disfrutar de un desfile preparado para los veteranos de guerra, y mas tarde una espectacular presentación de fuegos artificiales.

South Texas Farm Fest

La ciudad de Mercedes ha preparado el South Texas Farm Fest, en donde usted podrá disfrutar junto a su familia de comida, juegos para sus pequeños, música y concursos. No te pierdas del primer evento el cual ayudara a recaudar fondos para iniciar el museo de Mercedes. Visita Mercedes este sábado 5 de noviembre en 1202 N Vermont Ave, Mercedes, a partir de las 10 AM.

Costo por admisión: $5

32nd Annual Holiday Dinner

El 32nd Annual Holiday Dinner está abierta a toda la comunidad del valle de Rio Grande con el propósito de dar y compartir y crear recuerdos conmemorativos a la acción de gracias y fiestas decembrinas. Así que trae a tu familia este domingo 6 de noviembre de 11 AM a 3 PM en el McAllen Convention Center y disfruta de esta comida hecha especialmente para ti.

Edinburg Veterans Day Parade

La Ciudad de Edinburg te invita a participar en el desfile del Día de los Veteranos en Closner Boulevard, este sábado 5 de noviembre a partir de las 10 de la mañana.

Inaugural Mission Athletic Foundation 5K Scholarship Run/Walk

Mission Atheltic Foundation y Atletic Collective, LLC te invitan al Inaugural Mission Athletic Foundation 5K Scholarship Run/Walk. Un evento para toda la comunidad que ayudara a recaudar fondos para las becas atleticas de Mission. Participa este 5 de noviembre a las 5:30 PM en Mission Hike and Bike Trails ubicado en 1414 S Conway Ave.

NOCHES DE TERROR EN TU CIUDAD

Disfruta con tu familia de los eventos de Halloween que tu ciudad ofrece para ti este 31 de octubre.

MCALLEN

Downtown 17th Street annual family trick or treat

Lugar: Centro de McAllen

Hora: 3 PM a 7 PM

Evento Gratuito

Trick or Treat Trail

Lugar: McAllen Public Library

Hora: 5 PM a 7 Pm

Evento Gratuito

MISSION

Halloween Festival of Frights

Lugar: Mission Event Center

Hora: 6 PM a 9 PM

Evento Gratuito

BROWNSVILLE

Boo at the Zoo

Lugar: Gladys Porter Zoo

Hora: 6 PM a 9 PM

Costo: $3.50

Últimos días de Dean Porter Park Pumpkin Patch

Este 31 de octubre finaliza Dean Porter Park Pumpkin Patch & Scarecrow Trail en Brownsville. Disfruta de los últimos días de 5 PM a 8 PM en 501 East Ringgold Street. La admisión es completamente gratuita y usted y sus pequeños podrán disfrutar de las actividades que el campo de calabazas tiene para ustedes

HIDALGO

City of Hidalgo Halloween Nights of Terror

Lugar: 1st St and Gardenia Ave

Hora: 6:30 PM

Evento Gratuito