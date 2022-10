CALENDARIO COMUNITARIO 23 al 29 de Octubre

Durante la semana del 23 al 29 de octubre, Telemundo 40 presenta para ti los siguientes eventos para la comunidad.

Palm Valley Animal Society

Palm Valley Animal Society está corriendo a su máxima capacidad. Por ello, las mascotas de Trenton Center y PAWS Center están en busca de un nuevo hogar. Visita los albergues en 2501 W Trenton, Edinburg y 2451 N Expressway Edinburg de lunes a domingo y conecta con tu nuevo mejor amigo.

Sticks & Bones Halloween Party en Quinta Mazatlán

Este sábado 29 de octubre, Quinta Mazatlán ofrece una fiesta conmemorativa de Halloween y Dia de Muertos que tomara lugar este 29 de octubre de 9am a 2 pm. Acompañados de Mariachi y baile folclórico, usted podrá disfrutar de comida, artesanías y diversión. La admisión a este evento tiene un costo de $5 mientras que los menores de 2 años entran gratis.

Además, disfruta de Halloween Trail, durante todo el mes de octubre y noviembre. Aprenderás sobre una exhibición variada de esqueletos, así como participar en las ofrendas dedicadas a los animales en peligro de extinción y mucho más. El ingreso a la exhibición es gratuito con el costo de la admisión del parque.

Children’s Museum of Brownsville Halloween Bash

Este sábado 29 de octubre, Children’s Museum of Brownsville tiene un día lleno de juegos, artes y manualidades, regalos y muchas sorpresas más para celebrar Halloween. Además de esto, los niños podrán aprender un poco de ciencia con actividades divertidas tales como crear “slime” y circuitos de luz espeluznantes y más. Las actividades están incluidas en su admisión al museo. Así que visita el Children’s Museum of Brownsville de 11 am a 4 pm en 501 E Ringgold St, Brownsville.

South Texas Book Festival

McAllen Public Library trae para ti y tu familia el festival del libro del 27 al 31 de octubre Con autores regionales y nacionales, disfruta de la atmosfera que ayudara a fomentar el hábito de la lectura en los niños de nuestra comunidad. Este evento es completamente gratuito y podrás disfrutarlo de 7:00 PM a 9:00 PM con una variedad de actividades.

Spooktacular Fall Festival

Southern Careers Institute (SCI) presenta Spooktacular Fall Festival para toda la familia. Habrá actividades como la casa del terror, trunk-or-treat, comida, rifas y mucho más. Además, los jóvenes podrán conocer sobre las carreras que SCI ofrece para la comunidad y aplicar para apoyo financiero. El evento tomara lugar este Jueves 27 de Octubre en el campus de Harlingen en 1122 Morgan Blvd, Harligen TX de 4 a 7 PM.

Pachanga

La Universidad de Texas RGV presenta Pachanga, una feria de salud familiar acompañada de música, juegos, premios y revisiones de salud este viernes 28 de octubre de 2:00 PM a 5:00 PM en La Victoria Community Center.

Monster Dash en Brownsville

Acompaña a Brownsville Park and Recreations en su Carrera anual Monster Dash para celebrar Halloween de una manera divertida y saludable. Durante esta carrera, habrá concurso de disfraces y podrá participar en el maratón de 1 milla.

El registro dará inicio este sábado 29 de octubre a partir de las 7:00 AM en Brownsville Sports Park y la carrera iniciará a las 8:00 AM. Para más información sobre la carrera, usted puede llamar a Brownsville Sports Park al 956-556-0854.

Dia de los Muertos Festival

Participa en el festival de día de muertos que Mission Historical Museum trae para la comunidad este sábado 29 de octubre de 4 PM a 9 PM.

En este evento, podrán participar en el altar de la comunidad, música en vivo y baile folclorico, al igual que comida y artesanías locales. Trae tu mejor disfraz y disfruta con tu familia de este evento lleno de tradición en 900 Doherty Ave, Mission, TX.