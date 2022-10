CALENDARIO COMUNITARIO 2 al 8 de Octubre

Durante la semana del 2 al 8 de octubre, Telemundo 40 presenta para ti los siguientes eventos para la comunidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

13th Annual Mission Pink “Rock Out Cancer”

Participa junto al Hospital Regional de Mission en la lucha contra el cáncer de mama y acompáñanos este 8 de octubre en la 13ª edición de Mission Pink para realizar consciencia y ayudarnos a prevenir esta mortal condición.

Las ganancias que se obtienen en esta carrera ayudan a proporcionar mamografías digitales gratuitas a mujeres mayores de 40 años que residen en todo el Valle de Texas. La carrera iniciará partir de las 7 am en el hospital Regional de Mission.

Vote Fest 2022 in Edinburg

Acompaña al H-E-B Park este 8 de octubre de 4 PM a 7:30 PM a un evento gratuito para ayudarnos a tomar consciencia sobre la importancia de tu voto en las próximas elecciones. Además de tener la oportunidad de registrarse para votar, en este evento, usted podrá disfrutar también con su familia de comida gratuita, mariachi, juegos de carnaval, artistas locales y música en vivo. ¡No Faltes!

Dia de los Muertos Festival & Market at the Museum

Acompaña al Museo Internacional de Artes y Ciencias (IMAS) para el festival anual Dia de los Muertos este 9 de octubre de 1 a 5 PM.

Dentro de las actividades incluidas, usted podrá pintar velas, ver las exhibiciones y decorar calaveritas de azúcar. Disfruta también de presentaciones, altares y el mercado en el museo en donde encontraras artistas y artesanos.

34th Annual Sandcastle Days at South Padre Island

La isla del padre trae para ti el evento anual días de castillos de arena. En su 34ª edición, escultores de arena demuestran la magia de su habilidad a los visitantes de la isla. En este evento gratuito, podrán aprender junto a su familia importancia de mantener y proteger nuestras costas y así mismo disfrutar de la construcción de esculturas, música en vivo, arte y excelente comida para todos.

Disfruta de este evento en Clayton’s Beach bar del 6 al 9 de octubre a partir de las 9 de la mañana.

Sendero de Hitos de Easterseals

Easterseals Rio Grande Valley es una organización que ayuda a individuos con discapacidad y habilidades especiales y a sus familias a obtener una mejor calidad de vida. Con un centro de desarrollo, este programa proporciona rehabilitación física, entrenamiento laboral para personas con discapacidad y una variedad de servicios los cuales le ayudaran a combatir los contratiempos de la vida diaria y realizar metas personales.

Es por ello, que este viernes 7 de octubre, de 9 am a 11 am, Easterseals Family Resource Center ha realizado un sendero de actividades divertidas para fomentar el desarrollo temprano y la educación de su hijo.

Este evento es exclusivo para niños de 0 a 5 años y con su programa les ayudaran a desarrollar habilidades motoras finas, gruesas, lenguaje, sentimientos, audición y realizar actividades de etapas y proyección para el cumplimiento de metas.

Visítalos en 601 N McColl Rd. Suite B en McAllen y para más información sobre este evento, no dudes en llamar al (956) 631-9171.

Fright Night with McAllen Public Library

Los jóvenes de nuestra comunidad están invitados al Fright Night with Mcallen Public Library este viernes 7 de octubre de 7 a 10 pm. Durante este evento, podrán disfrutar de actividades como un cuarto de escape, juegos, karaoke, snacks y mucho más. Un evento exclusivo para niños de 6º a 12º grado. Para registrarte, visita https://bit.ly/frightnightatmpl

Father & Son Cannon Ball Competition

Un chapuzón que unirá a padres e hijos realizada por el departamento de McAllen Parks and Recreation. La competencia cannon ball de padre e hijo se celebrará este sábado 8 de octubre a partir de las 12:00 PM en la alberca municipal de McAllen en 1921 N Bicentennial Blvd. El costo de esta competencia por equipo es de $10 y podrán participar en 3 diferentes categorías.

8th Annual Run with the Heroes RGV 5K Run/Walk

El departamento de policía de Harlingen trae para ti la 8ª edición de Run with the Heroes RGV 5K Run/Walk este sábado 8 de octubre a partir de las 8 AM en el centro de Harlingen en West Jackson Avenue y A Street.

Las ganancias de este evento serán donadas a Make-A-Wish Rio Grande Valley, una organización que inspira a cumplir los deseos y cambiar las vidas de los niños de nuestra comunidad.

Barktober 2022 in Mission

Durante este fin de semana, habrá eventos para los integrantes de tu familia de cuatro patas. Este sábado 8 de octubre de 5 a 9 PM, la ciudad de Mission trae para ti la feria de mascotas Barktober 2022. Un evento en el cual disfrutar con toda su familia de música y comida en Leo Pena Placita ubicado en el centro de Mission. Durante el evento, habrá una clínica de vacunación, concurso de disfraces, instalación de microchip, corte de uñas, rifas y más.