Beneficios de contratar a una persona con Discapacidad

El crecimiento de los negocios que han contratado personas con discapacidades ha crecido día a día. No obstante, es algo que necesitamos crecer en nuestra comunidad para darle la oportunidad a este tipo de empleados.

Existe la creencia que contratar a una persona con discapacidad implica altos costos por acomodación, entrenamiento y mantenimiento. Sin embargo, existe no solo ayuda por parte de la Cámara de Comercio de Discapacidad (Disability Chamber of Commerce), si no beneficios en su negocio al contratar personas con discapacidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La Cámara de Comercio de Discapacidad ayuda al contratista mediante el entrenamiento y capacitación del personal con discapacidad y mejorar el ambiente laboral para cumplir con las necesidades de estas personas.

Las personas con discapacidad han tratado de resolver situaciones toda su vida y tienden a proporcionar un fuerte sentido de lealtad en el área de trabajo. Diversas compañías grandes, han compartido historias en las cuales han mejorado los resultados laborales. Ya que al enfocarse a contratar personas que reflejen a su audiencia, ayuda a mejorar la calidad de atención y producto.

Recibe créditos de impuestos e incentivos

Algunos negocios, califican para recibir ayuda económica por parte del gobierno al contratar personas con discapacidad. Este apoyo, asiste a los empleadores en realizar acomodaciones en el lugar para personas con discapacidad. Tales como la compra de equipo adaptable, o modificaciones al establecimiento para hacer el lugar mas accesible para este tipo de personas.

Incrementa la diversidad en tu área de trabajo

Contratar a personas con discapacidad puede beneficiar de manera equitativa al empleador y a los empleados al crear un ambiente laboral diverso e inclusivo. Así mismo, los empleados que no sufren de una discapacidad consideran cosas que antes jamás habían pensado tales como los contratiempos para trabajar en un lugar mas accesible para todo tipo de personas y ayudan a obtener un cambio laboral de manera más positiva. Las personas con discapacidad tienen la habilidad de mostrarle a sus compañeros de trabajo otras maneras de usar su creatividad para resolver problemas o cumplir con las tareas de otras maneras.

Expande tu mercado

Las personas con discapacidad compensan una mayor parte del mercado consumidor en los Estados Unidos. Una de las mejores maneras de mantener la atención de este mercado es mediante la representación en el trabajo. Contratar a una persona con discapacidad le demuestra al consumidor con discapacidad y a sus seres queridos que son valorados. Esto le brinda una imagen positiva a la compañía y los invita a convertirse en consumidores leales.

Únete al movimiento y fomenta la diversidad en tu ámbito laboral. Comunícate con la Cámara de Comercio de Discapacidad al (956) 284-0003 e infórmate como puedes dar el primer paso para darle la oportunidad de empleo a una persona con discapacidad. O bien busca las oportunidades de empleo e infórmate sobre los negocios que ya manejan la diversidad e inclusión en su ámbito laboral.