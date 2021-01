Representantes latinos presionan para agregar la película ‘Selena’ al Registro Nacional del Cine

La película de 1997 del cineasta mexicano-estadounidense Gregory Nava "Selena" ha sido nominada para su inclusión en el Registro Nacional de Cine por miembros del Caucus Hispano del Congreso a medida que el grupo intensifica sus esfuerzos para erradicar "la continua exclusión de los latinos en la industria cinematográfica", dijo el representante Joaquín Castro, D-Texas, en una carta a la Bibliotecaria del Congreso Dra. Carla Hayden el viernes.

"Selena es un ícono estadounidense y es muy celebrada dentro de la comunidad latina", dijo Castro, quien también es el presidente del Caucus Hispano del Congreso, a NBC News. "Creo que parte de la afirmación de eso fue, no solo el éxito de la película, sino también el reciente éxito de la serie de televisión".

La película protagonizada por Jennifer Lopez describe la vida, el notable ascenso y la trágica muerte de la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla. La película también toca temas importantes de identidad cultural y asimilación que enfrentan las comunidades mexicoamericanas mientras navegan por sus conexiones personales entre dos culturas e idiomas.

Jennifer López interpretó a la fallecida Selena Quintanilla.

"Dada su importancia como obra del cine latino, creemos que merece ser preservada en la Biblioteca del Congreso", dice la carta de Castro a Hayden. "Confiamos en que considerará detenidamente a Selena y esperamos que se incluya en los títulos agregados al Registro Nacional de Cine en 2021".

Nava, quien dirigió la película, respondió a la nominación con una declaración: "Durante demasiado tiempo, la contribución de los cineastas latinx estadounidenses a la industria cinematográfica ha sido pasada por alto y subrepresentada. Nuestra comunidad es importante y está creciendo y nuestras historias deben ser contadas. Aplaudo los esfuerzos del Caucus Hispano del Congreso para llamar la atención sobre esto y honrar los logros de los cineastas latinos ".

"Los latinos han quedado fuera de la representación de la cultura estadounidense en general, y este es un esfuerzo para asegurarse de que los latinos estén representados en la narración de la cultura estadounidense y en la historia de la cultura estadounidense, y parte de eso incluye películas estadounidenses", dijo Castro.

Incluso dos décadas después del estreno de "Selena", los latinos continúan estando significativamente subrepresentados en las películas de Hollywood. Un estudio reciente de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC encontró que 44 de las 100 mejores películas en 2019 no tenían absolutamente ningún personaje latino con roles de habla, una tasa que no difería mucho de 2018 (47 películas) o 2015 (40 películas).

Solo el 4.9 por ciento de los papeles de oradores en las 100 mejores películas del año pasado fueron para actores hispanos a pesar de que los latinos representan casi el 19 por ciento de la población del país. Los latinos fueron el único grupo racial y étnico importante que estuvo subrepresentado en roles de oradores en pantalla en 2019, según la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC. Los latinos representaron apenas el 3.7 por ciento de los directores de cine.

Castro dijo que sintió un renovado sentido de urgencia para abordar lo que él considera "un tema fundamental para la comunidad latina" luego del ataque más letal contra los latinos en la historia reciente de Estados Unidos en 2019.

Después de escuchar que el hombre armado que mató a 23 personas en un Walmart local en El Paso, Texas, había dicho a las autoridades que estaba apuntando a personas de ascendencia mexicana, Castro llevó a una delegación oficial de miembros del Congreso a Los Ángeles para reunirse con ejecutivos de estudios y agencias de talentos. , el Screen Actors Guild, el Directors Guild of America y unos 40 actores, directores y productores latinos y latinos.

"La gente tiene nociones preconcebidas de ti basadas en el grupo del que formas parte. Y esas nociones, en muchos sentidos, provienen de los medios y el entretenimiento estadounidenses", dijo Castro. "Hollywood sigue siendo la principal institución creadora de narrativas y de definición de imágenes en Estados Unidos y en los medios estadounidenses".

Un estudio reciente de Nielsen que analiza la diversidad y la inclusión en la televisión encontró que la representación general de los latinos en la televisión fue del 5.5 por ciento a lo largo de 2019. "Eso no es genial", Stacie de Armas, vicepresidenta senior de diversas ideas e iniciativas de los consumidores de Nielsen, anteriormente dijo a NBC News. "Los latinos estaban significativamente subrepresentados en todas las plataformas, todos los géneros y en total".

"Y, sin embargo, la industria del entretenimiento es una que recibe exenciones fiscales masivas en todo el país en diferentes niveles de gobierno", dijo Castro. "Hay que preguntarse en qué momento estamos subvencionando nuestra propia exclusión. Y ahí es donde creo que entra el gobierno".

"Hay individuos muy progresistas en Hollywood que donan a causas maravillosas y candidatos increíblemente progresistas, pero el sistema en su conjunto no es progresista en absoluto. De hecho, es bastante atrasado y exclusivo", agregó Castro. "Nos tomamos en serio ver un cambio real, para que nuestra comunidad sea incluida en esta industria que profesa ser una industria muy liberal".

Durante el nuevo año, se espera que el Caucus Hispano del Congreso identifique más películas que "presentan la experiencia de los latinos estadounidenses "que podría incluirse en el Registro Nacional de Cine en el futuro. Los miembros del público también pueden nominar películas para su inclusión en el Registro Nacional de Cine 2021 visitando el sitio web de nominaciones de la Biblioteca del Congreso.

La Biblioteca del Congreso ya ha incluido películas latinas como "Salt of the Earth", "I Am Joaquin", "Zoot Suit", "El Norte", "Stand and Deliver" y "Real Women Have Curves" en el Registro National de películas. El mes pasado, incluyeron el documental "Buena Vista Social Club" del cineasta alemán Wim Wenders, que sigue al reconocido guitarrista Ry Cooder y su hijo, Joachim, mientras viajan a La Habana, Cuba, para reunir a algunas de las más grandes estrellas de la música pop cubana de la era de Batista.

Si bien el mandato de Castro como presidente del Caucus Hispano del Congreso termina este fin de semana, continuará trabajando en estos temas como miembro del caucus y a través de su propia oficina en el Congreso, dijo. También espera expandir sus esfuerzos para abordar la invisibilidad de la comunidad latina en otras industrias de medios como la publicación y las noticias.

"Será un día increíble cuando los niños latinos, pero también todos los estadounidenses, puedan ver la historia completa de una comunidad que no solo es grande en este país, sino que ha contribuido significativamente a su prosperidad y éxito durante generaciones", dijo Castro.

